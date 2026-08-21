Δρέπανο Αχαΐας: Αποκολλήθηκε το πολυτελές γιοτ που είχε προσαράξει στα αβαθή [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr

Επιτυχής ήταν η τελευταία επιχείρηση ρυμούλκησης του πολυτελούς γιοτ που είχε κολλήσει στα αβαθή στο Δρέπανο Αχαΐας από τις 16 Αυγούστου.

Η χθεσινή επιχείρηση αποκόλλησης και ρυμούλκησης είχε αυτή τη φορά επιτυχή κατάληξη καθώς οι προηγούμενες προσπάθειες είχαν αποβεί άκαρπες.

Πρόκειται για θαλαμηγό μήκους περίπου 20 μέτρων, με σημαία ΗΠΑ, η οποία είχε προσαράξει στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Δρέπανο, στον Κορινθιακό Κόλπο.

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Σύμφωνα με το thebest.gr, στο σκάφος επέβαιναν δύο υπήκοοι ΗΠΑ, ένας Ιταλός, ένας Ελβετός και ένας Ισπανός, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Σημειώνεται ότι για να γίνει εφικτή η μεταφορά του σκάφους αφαιρέθηκαν καύσιμα ώστε να μειωθεί το βάρος.

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Τουλάχιστον 7 ανάλογα περιστατικά από το 2010 στην περιοχή

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρώτο καταγεγραμμένο ανάλογο περιστατικό είναι το 1895.

Αν και η περιοχή πλέον είναι πλήρως χαρτογραφημένη με ειδική σήμανση για τα σκάφη, από το 2010 υπάρχουν τουλάχιστον επτά καταγεγραμμένα ανάλογα περιστατικά, ενώ υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν καταγραφεί καθώς έχουν χρησιμοποιηθεί ίδια μέσα για την αποκόλληση.

Τέλος, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, έχει καταγραφεί περιστατικό κολλημένου σκάφους στα αβαθή της περιοχής το οποίο έμεινε εκεί για 3 μήνες.