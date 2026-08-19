 Δρέπανο Αχαΐας: Τρίτη επιχείρηση ρυμούλκησης πολυτελούς γιοτ που έμεινε στα αβαθή -Έχει κολλήσει από την Κυριακή - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Δρέπανο Αχαΐας: Τρίτη επιχείρηση ρυμούλκησης πολυτελούς γιοτ που έμεινε στα αβαθή -Έχει κολλήσει από την Κυριακή

Σκάφος έμεινε στα αβαθή στο Δρέπανο Αχαΐας
Σκάφος έμεινε στα αβαθή στο Δρέπανο Αχαΐας
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Κολλημένο στα αβαθή στο Δρέπανο Αχαΐας παραμένει πολυτελές γιοτ, το οποίο βρίσκεται ακινητοποιημένο στο σημείο από την Κυριακή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, σήμερα αναμένεται να γίνει η τρίτη απόπειρα επιχείρησης αποκόλλησης του γιοτ με αμερικανική σημαία, στο οποίο επιβαίνουν 5 άτομα, με ρυμουλκό, καθώς τα νερά έχουν ανέβει.

Παραλίγο να κολλήσει και ταχύπλοο

Όπως μετέδωσε το ίδιο κανάλι σήμερα, ταχύπλοο σκάφος παραλίγο να κολλήσει και αυτό στο ίδιο σημείο, ωστόσο ο κόσμος που βρισκόταν εκεί άρχισε να φωνάζει στον καπετάνιο ώστε να αλλάξει πορεία και να μην κολλήσει.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το πρώτο καταγεγραμμένο ανάλογο περιστατικό είναι το 1895.

Αν και η περιοχή πλέον είναι πλήρως χαρτογραφημένη με ειδική σήμανση για τα σκάφη, από το 2010 υπάρχουν τουλάχιστον επτά καταγεγραμμένα ανάλογα περιστατικά ενώ υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν καταγραφεί καθώς έχουν χρησιμοποιηθεί ίδια μέσα για την αποκόλληση.

Τέλος σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, έχει καταγραφεί περιστατικό κολλημένου σκάφους στα αβαθή της περιοχής το οποίο έμεινε εκεί για 3 μήνες.

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