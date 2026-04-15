Δράσεις προσφοράς από την Purina® για την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων - iefimerida.gr

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων, η Purina® διοργάνωσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μια σειρά εθελοντικών δράσεων με στόχο τη στήριξη των αδέσποτων ζώων στην Ελλάδα.

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν δύο δράσεις με τη συμμετοχή εργαζομένων της Nestlé, οι οποίοι συνέβαλαν έμπρακτα μέσα από διαφορετικούς τρόπους προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη δράση, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις Dogs’ Voice και Nine Lives Greece, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το καταφύγιο της Dogs’ Voice στο Κορωπί, όπου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα αδέσποτα σκυλιά που φιλοξενούνται εκεί και να περάσουν χρόνο μαζί τους, προσφέροντάς τους όμορφες στιγμές και μια υπόσχεση για μελλοντική επαφή. Παράλληλα, ενημερώθηκαν από τις δύο οργανώσεις σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων σε έκτακτες καταστάσεις, καθώς και για τη φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων στην Αθήνα. Οι Nine Lives Greece, οι Εφτάψυχες, ενημέρωσαν το κοινό για τη μέθοδο TNVR (παγίδευση-στείρωση-εμβολιασμός-επανένταξη) που αποτελεί τη μόνη αποδεδειγμένα αποτελεσματική και φιλική προς τα ζώα μέθοδο για τη μείωση του υπερπληθυσμού των αδέσποτων γατών, με παράλληλο στόχο την ευζωία τους. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι δημιούργησαν με μεράκι και αγάπη χειροποίητες λαμπάδες, οι οποίες δωρήθηκαν στις οργανώσεις για τα πασχαλινά bazaar τους, με τα έσοδα να αξιοποιούνται για την ενίσχυση των δράσεών τους.

Παράλληλα, μια ακόμη ομάδα εθελοντών της Nestlé επισκέφθηκε τον χώρο της οργάνωσης Humanity Greece και ενημερώθηκε για το έργο της, το οποίο επικεντρώνεται στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι συμμετέχοντες δημιούργησαν πακέτα βοήθειας με τροφές Purina®, τα οποία διανεμήθηκαν με στόχο την ενίσχυση ευάλωτων οικογενειών με κατοικίδια καθώς και ευπαθών ατόμων.

Η Βάσια Κατσογιάννη, Group Brand Manager της Nestlé Purina® PetCare για την Ελλάδα, δήλωσε: «Στην Purina® πιστεύουμε ότι η φροντίδα των αδέσποτων ζώων είναι ευθύνη όλων μας. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, επιδιώκουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουμε την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων μας σε δράσεις με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο.»

Μέσα από αυτές τις δράσεις, η Purina® και η Nestlé αναδεικνύουν τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς ως μοχλό κοινωνικής αλλαγής, προάγοντας την ευζωία των ζώων και ενισχύοντας τη σύνδεση ανθρώπου και ζώου. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Nestlé, αναδεικνύοντας τη σταθερή της προσήλωση στην ενεργή υποστήριξη τόσο των ζώων όσο και των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται.