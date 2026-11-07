Δραπετσώνα: Έπεσε δέντρο μέσα σε παιδική χαρά ενώ έπαιζαν παιδιά - Πώς γλίτωσαν την τραγωδία - iefimerida.gr

Παραλίγο τραγωδία στη Δραπετσώνα, όταν τεράστιο δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε μέσα σε παιδική χαρά, ενώ στον χώρο έπαιζαν έξι παιδιά.

Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς ένα από τα παιδιά που βρισκόταν κοντά στις κούνιες πρόλαβε να απομακρυνθεί τελευταία στιγμή, λίγο πριν ο κορμός πέσει στο σημείο.

Η πτώση του δέντρου ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, καθώς δεν αποκολλήθηκε μόνο ο κορμός, αλλά παρασύρθηκαν και τα σιδερένια προστατευτικά που υπήρχαν γύρω από τη βάση του.

Το δέντρο ζυγίζει πάνω από έναν τόνο και κατά την πτώση του καταπλάκωσε τις κούνιες, προκαλώντας ζημιές στον εξοπλισμό της παιδικής χαράς.