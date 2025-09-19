Χαλκιδική: «Με μαχαίρωσε ο δραπέτης των φυλακών» -Η 25χρονη αναγνώρισε τον 27χρονο - iefimerida.gr

Η 25χρονη Ουκρανή που βρέθηκε μαχαιρωμένη σε κατάλυμα στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής αναγνώρισε τον δράστη στο πρόσωπο του 27χρονου δραπέτη των φυλακών.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σε εξοχική κατοικία στην περιοχή Κύψα, όπου ο δράστης μαχαίρωσε την 25χρονη και της έκλεψε 2.000 ευρώ. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, αναζητώντας τα ίχνη του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας εξέτιε ποινή φυλάκισης για παράνομη διακίνηση μεταναστών.