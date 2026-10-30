Δούκας: Έχουν κλαπεί 9 χλμ. καλωδίων χαλκού αξίας άνω των 500.000 ευρώ στην Αθήνα - iefimerida.gr

«Οι συμμορίες χαλκού έχουν κλέψει φέτος συνολικά 9 χλμ. καλώδια φωτισμού στην Αθήνα, πάνω από μισό εκατομμύριο ζημιές», τόνισε ο Χάρης Δούκας με αφορμή τις συλλήψεις για τη φονική έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα μετά από διαρροή φυσικού αερίου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και στους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή τόνισε ότι «έχουμε κάνει πάνω από 70 αναφορές στα Αστυνομικά Τμήματα. Την Ιερά Οδό την έχουνε κλέψει δύο φορές μέσα σε 2 μήνες, πάνω από 150 χιλιάδες ζημιά και πάρα πολλοί δρόμοι μένουν στα σκοτάδια από αυτή την ιστορία. Ανοίγουν το φρεάτιο δίπλα από τους στύλους και τραβάνε το καλώδιο, το δένουν μάλιστα στο αμάξι και το τραβάνε. Έχουμε φτάσει να τσιμεντώνουμε τα καπάκια και κάνουμε ηλεκτροσυγκολλήσεις στους στύλους του φωτισμού για να μην κλέβουνε», είπε αρχικά ο κ. Δούκας.

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«Η Αστυνομία πρέπει να μας στηρίξει. Πιστεύω ότι μετά από αυτή την ιστορία που οδήγησε σε έξι νεκρούς πρέπει το θέμα να το δουν πάρα πολύ σοβαρά. Είναι ένα απόστημα με πλήρη εξέλιξη» σημείωσε σε ο ίδιος αναφορικά με την έκρηξη στην Πλάκα και πρόσθεσε:

«"Αξιοποίησαν" τον Αύγουστο, που έλειπε πάρα πολύ κόσμος, για να μπορέσουν να κάνουν τους περισσότερους βανδαλισμούς. Έχει αυξηθεί το φαινόμενο διότι οι συμμορίες έχουνε βρει τρόπους να το μεταπωλούν. Έχει αυξηθεί 40% η τιμή του χαλκού το τελευταίο έτος για αυτό και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ αυτές οι συμμορίες».

2-3 μήνες για να ανοίξει η οδό Λυσικράτους με ασφάλεια

Σχετικά με τα έργα που απαιτούνται στα γειτονικά κτήρια μετά την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, ο Δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι «ξεκινάμε αντιστηρίξεις, δεν μπορούμε να το κατεδαφίσουμε καθώς είναι διατηρητέα τα κτήρια αυτά και προστατεύονται με τη νομοθεσία. Μετά από επικοινωνία με το υπουργείο Πολιτισμού η απόφασή είναι ότι θα προχωρήσει ο δήμος σε αντιστηρίξεις. Η διαδικασία αυτή θα χρειαστεί 2-3 μήνες ώστε να ανοίξει ο δρόμος με απόλυτη ασφάλεια».

Ανοίγουν τη Δευτέρα τα σχολεία στη Γκράβα - Καμία διαρροή αερίου

Τέλος, ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε και στα σχολεία στη Γκράβας τονίζοντας ότι «η Γκράβα ανοίγει την Δευτέρα ασφαλώς διότι ολοκληρώθηκαν οι τρεις τεχνικοί έλεγχοι οι οποίοι λένε ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή αερίου».

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«Το πόρισμα παρουσιάζει μια σειρά από δράσεις, βελτιώσεις, τροποποιήσεις για το λεβητοστάσιο τις οποίες θα κάνουμε με σκοπό να είναι έτοιμο σε τρεις εβδομάδες από τώρα» τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων και πρόσθεσε:

«Πάντα η θέρμανση ανοίγει τέλος Νοεμβρίου -αρχές Δεκεμβρίου τότε το λεβητοστάσιο θα είναι έτοιμο και πιστοποιημένο ότι τηρεί τις τελευταίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Είναι εναρμονισμένο με όλους τους εγκεκριμένους νόμους, κανονισμούς και ρυθμίσεις και θα ανοίξει και αυτό με απόλυτη ασφάλεια».