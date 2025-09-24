Παρέμβαση Δούκα για Στρέφη: Στόχος να είναι ο Λόφος ασφαλής, προσβάσιμος και φιλικός προς τους κατοίκους - iefimerida.gr

Σε ενημέρωση του Σώματος για τον Λόφο του Στρέφη προχώρησε ο Χάρης Δούκας κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο δήμαρχος Αθηναίων είπε μεταξύ άλλων για τον Στρέφη πως αποτελεί πρωταρχικό στόχο να είναι ο Λόφος ασφαλής και ανοιχτός για τους δημότες, ενώ ανακοίνωσε πως θα αξιοποιηθεί το κυλικείο του Εξωστρεφή, αλλά προς όφελος των κατοίκων και κάλεσε ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτημα και προτάσεις για να το λειτουργήσουν με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

«Εμείς ως παράταξη και ως δημοτική Αρχή είχαμε δεσμευτεί εξαρχής ότι ο Λόφος του Στρέφη και η γύρω περιοχή θα επιστραφούν σε όλους τους Αθηναίους. Θέσαμε ως πρωταρχικό στόχο να είναι ο Λόφος ασφαλής, προσβάσιμος, φιλικός προς τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και όλους τους δημότες. Με αυτή τη λογική, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη κοινωνικής ειρήνης και να προχωρήσουμε ταυτόχρονα στην ανάπλαση, προκειμένου να καταστεί ο Λόφος ανοιχτός προς όλους», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Το ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής από τους κατοίκους, εξέλιξη θετική προς όφελος των πολιτών. Είναι δεδομένο ότι οι κάτοικοι δεν επιθυμούν την εμπορευματοποίηση του λόφου, θέλουν ήπιες χρήσεις και αυτό το έχουμε ενστερνιστεί από την πρώτη μέρα και το εντάξαμε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Ωστόσο, δε μπορούμε να αφήσουμε την περιουσία του δήμου να ρημάξει. Γι' αυτό και επισκευάσαμε το γηπεδάκι του μπάσκετ, την παιδική χαρά και κάναμε και πάρα πολλές δενδροφυτεύσεις.

Σήμερα, ήρθε η ώρα να απευθύνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα. Καλούμε όλους τους κοινωνικούς φορείς της πόλης, οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον, να αξιοποιήσουν το κυλικείο του Εξωστρεφή προς όφελος των κατοίκων και όσοι ενδιαφέρονται για αυτό να εκδηλώσουν τώρα το ενδιαφέρον τους.

Το δίνουμε ως κυλικείο, το οποίο αφενός θα πρέπει να λειτουργεί με πολύ χαμηλό κόστος για να βγάζει τα έξοδά του και αφετέρου θα πρέπει να λειτουργεί παράλληλα με κάποια κοινωφελή δράση. Θα θέλαμε να μας πουν οι κοινωνικοί φορείς ποιά κοινωφελή δράση προτείνουν και να μας την παρουσιάσουν από σήμερα και για ένα μήνα. Θα αναμένουμε τις προτάσεις τους για κοινωνικές δράσεις με κοινωφελή σκοπό, από τον φορέα που θα αναλάβει τη διαχείριση του Εξωστρεφή».

Και κατέληξε: «Έτσι, ανοίγουμε τον Λόφο στην κοινωνία και αξιοποιούμε την περιουσία του δήμου προς όφελος όλων των δημοτών και όχι των ιδιωτικών συμφερόντων. Όπως γράφει και ο Ευριπίδης στις Ικέτιδες ‘'Όποιος έχει να προτείνει κάτι καλό για την πόλη, να έρθει να το καταθέσει εδώ, ενώπιον όλων. Όποιος προσφέρεται δοξάζεται, όποιος δεν θέλει σιωπά''».