Δωρεάν τα διόδια για χιλιάδες οδηγούς -Ποιοι περνούν χωρίς να πληρώνουν - iefimerida.gr

Χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ μπορούν να περάσουν από αρκετούς σταθμούς διοδίων της χώρας οι οδηγοί, υποβάλλοντας μια απλή αίτηση.

Η καταβολή διοδίων αποτελεί μια επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν καθημερινά το εθνικό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα για όσους πραγματοποιούν μεγάλες διαδρομές ή χρειάζεται να διέρχονται συχνά από σταθμούς διοδίων. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση πληρωμής, εξασφαλίζοντας δωρεάν διέλευση από αυτοκινητόδρομους της χώρας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

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