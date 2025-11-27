Δώρα από την Κρήτη έστειλαν στον Στ. Θεοδωράκη για την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου -Τη Δευτέρα η παρουσίαση [βίντεο] - iefimerida.gr

Ραντεβού το βράδυ της Δευτέρας στο Γαλλικό Ινστιτούτο δίνει ο Σταύρος Θεοδωράκης προκειμένου να παρουσιάσει το νέο του βιβλίο «14 Σκιές και Αλήθειες της Ελλάδας», το οποίο συνέγραψε με τον Άρη Βουρβούλια.



Μέσα από ένα βίντεο, ο δημοσιογράφος, πρώην επικεφαλής του κόμματος Το Ποτάμι και συγγραφέας, παρουσιάζει τα δώρα που του έστειλαν από τα χωριά του προκειμένου να γιορτάσουν την έκδοση του βιβλίου.

Ο κ. Θεοδωράκης σάς προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου, του οποίου οι σελίδες είναι γεμάτες στοιχεία για όλα αυτά που ζούμε και συζητάμε.

Το βίντεο του Σταύρου Θεοδωράκη

«Είπα στα χωριά μου ότι θα παρουσιάσω εδώ στην Αθήνα το νέο μου βιβλίο και κοιτάξτε τι μου έστειλαν: μοσχάτη τσικουδιά, παξιμάδια, αλατσολιές, γραβιέρα και κάστανα... Θα τα φάμε ψητά και ζεστά. Το βράδυ της Δευτέρας στο Γαλλικό Ινστιτούτο, στη Σίνα. Να είσαι εκεί», λέει ο κ. Θεοδωράκης.



Στις 330 σελίδες του θα βρει κανείς γραφήματα, στατιστικές, συγκρίσεις - οπτικές αποδείξεις δηλαδή - που ρίχνουν φως στις σκιές μας αλλά και τις αλήθειες της χώρας.

Η έρευνα κράτησε 14 ολόκληρους μήνες. Συστηματικά, χωρίς σταματημό. Δεκατέσσερις μήνες για 14 κεφάλαια - κάστρα της ελληνικής παραδοξότητας.



Το βιβλίο κυκλοφορεί από την Τρίτη σε όλα τα βιβλιοπωλεία της χώρας.