Δομοκός: Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στον Ε65 -Στο νοσοκομείο ο οδηγός - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου, σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στο ύψος του Περιβολίου στον Δομοκό.

Σύμφωνα με το lamiareport αυτοκίνητο που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και αφού προσέκρουσε στο προστατευτικό κιγκλίδωμα ανετράπη.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε σοβαρά και κατάφερε να βγει μόνος του από το ΙΧ.

Ασθενοφόρο που έσπευσε στο σημείο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Δομοκού και από κει για το Νοσοκομείο Λαμίας για εξετάσεις.