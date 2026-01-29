Δολοφονίες σε υπόγειο της Θεσσαλονίκης: Από πνιγμό κατέληξε η 42χρονη - iefimerida.gr

Ο θάνατος της 42χρονης Ευρυδίκης Κουτσάκη, η εξαφάνιση της οποίας είχε δηλωθεί στις 31 Ιουλίου 2025 στην ασφάλεια Νεάπολης-Συκεών από τον 35χρονο σύντροφο και συγκάτοικό της, προήλθε από δολοφονία.



Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες ο ιατροδικαστής φέρεται να διαπιστώνει ότι η 42χρονη κατέληξε από πνιγμό (πιθανότατα από στραγγαλισμό).



Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με όσα υποστήριζε ο 52χρονος που συνελήφθη για την δολοφονία και της 46χρονης Μαρίας Αγγελακούδη -για την δολοφονία αυτή συνελήφθη και ένας 50χρονος.



Ο κατηγορούμενος, όσον αφορά τον θάνατος της 42χρονος Ευρυδίκης, είχε αναφέρει στους αστυνομικούς:



«Το καλοκαίρι του 2025 συνευρέθηκα ερωτικά μαζί της στο υπόγειο της οικοδομής. Αφού κάναμε μαζί χρήση ναρκωτικών, κοιμηθήκαμε. Όταν ξύπνησα διαπίστωσα ότι είχε πεθάνει. Με το ασανσέρ ανέβασα την σορό της στον 4ο όροφο όπου την σκέπασα με κουβέρτες και έπιπλα».



Ο ίδιος υπέδειξε το ακριβές σημείο και οι αστυνομικοί την Τρίτη 27/1 εντόπισαν στον 4ο όροφο της οικοδομής μέσα σε δωμάτιο την σορό της σε πλήρη αποσύνθεση τυλιγμένη με κουβέρτες.