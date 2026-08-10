Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της Λίζα Ρος: Τα χρήματα που έφταναν στον 26χρονο Αφγανό και ο μυστηριώδης «θείος» -Τι εξετάζουν οι Αρχές - iefimerida.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 26χρονο από το Αφγανιστάν ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Λίζα Ρος στη Κυψέλη, καθώς οι Αρχές εξετάζουν την προέλευση των χρημάτων που φέρεται να έφταναν στα χέρια του.

Σύμφωνα με τους αξιωματικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής, τα ποσά αυτά εκτιμάται ότι ενδέχεται να προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο ο επονομαζόμενος «θείος» να ήταν αρχηγός κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν είτε στη διακίνηση μεταναστών είτε στη διακίνηση ναρκωτικών.

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Το «πακέτο» με τα χρήματα και το iPhone 17 Pro

Λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία, ο 26χρονος είχε δώσει στην Αμερικανίδα σύζυγό του ένα «πακέτο με χρήματα», ζητώντας της να τα κρατήσει. Όπως κατέθεσε η ίδια, δεν είχε μετρήσει το ποσό.

Μία ημέρα μετά τη δολοφονία της Λίζα, ο 26χρονος φέρεται να έκανε στη σύζυγό του δώρο ένα καινούργιο iPhone 17 Pro.

Η ίδια, κατά τη δεύτερη κατάθεσή της στους αστυνομικούς, ανέφερε ότι ο σύζυγός της είχε εμφανιστεί και στο παρελθόν στο σπίτι με μεγάλα χρηματικά ποσά.

«Δεν ξέρω πού βρήκε όλα αυτά τα χρήματα. Όταν τον ρώτησα πού τα βρήκε, αυτός μου είπε ότι του τα έστειλε ένας θείος του. Εμένα αυτό που σας λέω δεν μου έκανε εντύπωση γιατί και άλλες φορές είχε έρθει με χρήματα και μου είχε πει ότι του τα είχε στείλει κάποιος θείος του. Μάλιστα θυμάμαι το 2024, ο Sharif είχε φέρει στο σπίτι με πολλές χιλιάδες ευρώ και μου είχε πει ότι του τα έστειλε κάποιος θείος του. Εγώ βέβαια αυτόν τον θείο του δεν τον έχω γνωρίσει, αλλά σας λέω αυτό που μου είπε», ανέφερε στους αστυνομικούς.

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Η επίσκεψη στην οδό Ρεθύμνου

Δεκατέσσερις ημέρες μετά τη δολοφονία, ο 26χρονος φέρεται να είπε στη σύζυγό του ότι είχε μεταβεί σε σπίτι στην οδό Ρεθύμνου, προκειμένου να κάνει μπάνιο ένας άνδρας που βρισκόταν σε δομή.

Όπως κατέθεσε η Αμερικανίδα, ο Sharif παρέμεινε εκεί περίπου μία ώρα και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι τους στην Κυψέλη.

«Αφού έκατσε στο σπίτι στη Ρεθύμνου περίπου μία ώρα επέστρεψε στο σπίτι μας στη Κυψέλη. Αυτό σας το λέω με σιγουριά γιατί μου έκανε εντύπωση αφού είχα μάθει ότι η Λίζα είχε βρεθεί νεκρή. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι ώρα ακριβώς είχε πάει ο Sharif στο σπίτι, αλλά νομίζω ήταν 10 με 11 το πρωί», ανέφερε στην κατάθεσή της.

Η αναγνώριση του 26χρονου από τις φωτογραφίες

Οι αστυνομικοί στη συνέχεια της έδειξαν φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται ένας άνδρας να μεταφέρει βαλίτσα, καθώς και εικόνες του αυτοκινήτου που χρησιμοποιούσε.

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Η σύζυγος του 26χρονου ανέφερε ότι το όχημα έμοιαζε πολύ με το δικό της. Παράλληλα, αναγνώρισε στο πρόσωπο που εμφανίζεται στις φωτογραφίες τον σύζυγό της, τόσο από τα χαρακτηριστικά του όσο και από τα ρούχα που φορούσε.

«Στις φωτογραφίες 13 και 14 που μου δείχνετε βλέπω έναν άντρα να περπατάει στο πεζοδρόμιο και μπορώ να καταλάβω ότι είναι ο Sharif. Αυτό το καταλαβαίνω και από τα χαρακτηριστικά του και από τα ρούχα που φοράει, δηλαδή μία μαύρη μπλούζα και ένα μαύρο σορτσάκι με λευκές γραμμές και λευκά παπούτσια», ανέφερε.

Στις επόμενες φωτογραφίες, η γυναίκα αναγνώρισε τον Sharif να επιβιβάζεται και στη συνέχεια να κινείται με ηλεκτρικό πατίνι.

«Στη φωτογραφία 15 μπορώ να δω κάποιον που επιβιβάζεται σε ένα ηλεκτρικό πατίνι και στη φωτογραφία 16 βλέπω τον Sharif πάνω σε ένα ηλεκτρικό πατίνι. Είμαι σίγουρη ότι στη φωτογραφία αυτή είναι ο Sharif. Στις επόμενες δύο φωτογραφίες βλέπω έναν άνδρα πάνω σε ένα πράσινο ηλεκτρικό πατίνι και μπορώ να καταλάβω ότι είναι ο Sharif», σημείωσε.

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Τέλος, σε μία ακόμη φωτογραφία, η Αμερικανίδα αναγνώρισε με απόλυτη σιγουριά το αυτοκίνητό της, καθώς διέκρινε τις πινακίδες κυκλοφορίας.