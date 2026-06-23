Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Την Παρασκευή η απολογία του 43χρονου - «Ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα τσακωμού» - iefimerida.gr

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί ζήτησε και έλαβε ο καθομολογία δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr ο 43χρονος αρχικά οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Χανίων για να απολογηθεί σχετικά με την υπόθεση ναρκωτικών στην οποία κατέστη κατηγορούμενος πριν συλληφθεί για τη γυναικοκτονία.

Ο 43χρονος αφού αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για την υπόθεση των ναρκωτικών, οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο και συνελήφθη δυνάμει νέου εντάλματος για την υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στη 1 το μεσημέρι της Τρίτης οδηγήθηκε εκ νέου στην Εισαγγελία Χανίων λαμβάνοντας προθεσμία να απολογηθεί καθώς ο δικηγόρος του δεν έχει λάβει γνώση της δικογραφίας.

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Η απολογία του 43χρονου δεν αναμένεται να παρεκλίνει σημαντικά από την ομολογία του στην αστυνομία. «Καταρχάς υπάρχει ομολογία. Δεν θα πω πράγματα που θα μπορούσαν να θίξουν με κάποιο τρόπο τη θανούσα, πάντως ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα τσακωμού, συμπλοκής» σημείωσε ο κ. συνήγορος του κατηγορούμενου.

Ο ίδιος αναφερόμενος στον 43χρονο σημείωσε ότι «προφανώς και είναι μετανιωμένος και αυτό καταδεικνύεται από την ομολογία του. Κάποιος ο οποίος δεν έχει μετανιώσει, δεν ομολογεί».

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Νωρίτερα ο 43χρονος οδηγήθηκε στον ανακριτή εν μέσω έντονων αποδοκιμασιών ενώ ο αδερφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη εξέφρασε την πρόθεση του να υποβάλει μηνύσεις στον ίδιο και στην σύζυγό του για όσα δήλωσε η τελευταία για την αδελφή του.