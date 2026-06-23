Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Δεν θέλω να πάω μέσα», έλεγε ο 43χρονος στη σύζυγό του λίγο πριν συλληφθεί - iefimerida.gr

Ανήσυχος εμφανιζόταν ο 43χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη σε επικοινωνία που είχε με τη σύζυγό του, λίγο πριν συλληφθεί.

«Κρύβομαι, ρε ζωή μου, δεν θέλω να πάω μέσα», της έγραφε μεταξύ άλλων σε μηνύματα που αντάλλαξαν, περίπου 1,5 ώρα πριν οι Αρχές προχωρήσουν στη σύλληψή του, με τη σύζυγό του να του λέει ότι έχει βάλει δικηγόρους και δεν θα πάει φυλακή.

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«Θα τη βρούνε την πατσαβούρα, αγάπη μου», είπε μεταξύ άλλων η σύζυγος του 43χρονου, προσπαθώντας να τον ηρεμήσει.

Η επικοινωνία του 43χρονου με τη σύζυγό του λίγο πριν συλληφθεί για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Σύζυγος 43χρονου: Σ’ αγαπώ, μην αγχώνεσαι. Έχουμε βάλει δύο-τρεις δικηγόρους, μην αγχώνεσαι, όλα θα πάνε καλά.

43χρονος: Κρύβομαι, ρε ζωή μου, δεν θέλω να πάω μέσα.

Σύζυγος 43χρονου: Δεν θα πας μέσα, δεν μας έχουν βρει κάτι.

43χρονος: Δεν θα πάω μέσα;

Σύζυγος 43χρονου: Μην αγχώνεσαι καθόλου, δεν θα πας, δεν θα το αφήσουμε. Έχουμε βάλει δικηγόρους.

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43χρονος: Και κρύβομαι…

Σύζυγος 43χρονου: Εντάξει, καλά κάνεις. Μη στεναχωριέσαι.

43χρονος: Να σκοτωθώ, στον λόγο μου.

Σύζυγος 43χρονου: Όχι, όχι. Θα τη βρούνε την πατσαβούρα, αγάπη μου. Έχω τρελαθεί για εσένα.

43χρονος: Εντάξει.

Σύζυγος 43χρονου: Τι νούμερο είναι αυτό;

43χρονος: Δικό μου είναι, μη δίνεις σημασία.

Σύζυγος 43χρονου: Εντάξει, ζωή μου, πού βρίσκεσαι;

43χρονος: Κρύβομαι, δεν θέλω να μπω μέσα.

Σύζυγος 43χρονου: Δεν θα μπεις, δεν θα σε αφήσουμε, δεν έχεις ενοχοποιηθεί, είπανε. Αυτοί που ήτανε στην Αθήνα προχθές δεν βρήκανε τίποτα στο σπίτι, δεν βρήκανε τίποτα, αγάπη μου. Γιατί έφυγες;

43χρονος: Φοβάμαι.