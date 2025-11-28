Νέο ηχητικό από τη δολοφονία στη Σαλαμίνα -Λίγο πριν πεθάνει, η 75χρονη έψελνε το «Πάτερ Ημών» - iefimerida.gr

Σοκ προκαλεί το ηχητικό ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας από την άγρια δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη νύφη της.

Η ηλικιωμένη παρακαλούσε το άτομο που μπήκε στο σπίτι της για να τη ληστέψει να πάρει ό,τι θέλει και να φύγει, χωρίς να της κάνει κακό.

Μάλιστα, φαίνεται πως δεν αναγνώρισε την 46χρονη, καθώς στο ηχητικό που μετέδωσε το Mega ακούγεται αρκετές φορές να την αποκαλεί «αγόρι μου», όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να γλιτώσει.

«Σε παρακαλώ, άσε με», φώναζε η 75χρονη

Σε άλλο σημείο του ηχητικού ακούγεται η ηλικιωμένη μέσα στην απόγνωσή της να φωνάζει στην 46χρονη: «Γιατί, μωρέ; Τι σου έκανα, μωρέ; Αμαρτία είναι. Πάρε ό,τι θες, μωρέ, και φύγε. Πάρε ό,τι θες και φύγε».

Η 75χρονη ακούγεται να εκλιπαρεί το άτομο που μπήκε να τη ληστέψει να φύγει και μετά τον ήχο του μπουκαλιού που σπάει ακούγονται οι κραυγές της.

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Η 75χρονη έψελνε το «Πάτερ Ημών» λίγο πριν ξεψυχήσει

Η 46χρονη βασάνιζε επί 40 λεπτά την πεθερά της, η οποία μέχρι το τέλος θεωρούσε ότι έχει έναν άνδρα απέναντί της και επέμενε ότι «είναι αμαρτία».

Το σημείο που προκαλεί παγωμάρα είναι προς το φινάλε του ηχητικού, όταν η 75χρονη έχει καταλάβει ότι φεύγει από τη ζωή λόγω των βάναυσων χτυπημάτων που έχει δεχτεί και ακούγεται να σιγοψιθυρίζει το «Πάτερ Ημών».

Προφυλακίστηκε η 46χρονη -Αρνείται ότι σκότωσε την πεθερά της

Η 46χρονη φερόμενη δολοφόνος δεν έπεισε ανακρίτρια και εισαγγελέα, που διέταξαν την προφυλάκισή της.

Παρότι η 46χρονη νύφη της άτυχης γυναίκας είχε ομολογήσει στους αστυνομικούς τη δολοφονία της πεθεράς της, ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών έκανε στροφή 180 μοιρών και από καθ' ομολογίαν δολοφόνος δήλωσε αθώα.

Ωστόσο, τα λεγόμενά της δεν έπεισαν στο ελάχιστο εισαγγελέα και ανακρίτρια, οι οποίοι, έχοντας αδιάσειστα στοιχεία στα χέρια τους, διέταξαν την προφυλάκισή της.

Τόσο κατά τη μεταγωγή της για να απολογηθεί όσο και κατά την έξοδό της αποδοκιμάστηκε από συγκεντρωμένο πλήθος έξω από τα δικαστήρια Πειραιά και φυγαδεύτηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Νωρίτερα, είχε υποστηρίξει ότι δεν θυμόταν τίποτα, παίρνοντας πίσω την ομολογία για την ειδεχθή δολοφονία της 75χρονης.