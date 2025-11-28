Δολοφονία Κ. Γρίβα: Ελεύθερη η αστυνομικός-επόπτρια του ΑΤ Αγ. Αναργύρων - «Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος» - iefimerida.gr

Ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα αφέθηκε η αστυνομικός-επόπτρια του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, μετά την απολογία της για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα.

Η αστυνομικός μαζί με ακόμα τρεις συναδέλφους της (αστυνομικός υπηρεσίας, φρουρός, τηλεφωνητής της άμεσης δράσης) αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία της η επόπτρια υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στο γραφείο του Α.Τ. όπου είχε πάει η άτυχη κοπέλα να ζητήσει βοήθεια. Όταν πήγε στο γραφείο άκουσε την Κυριακή, αλλά δεν κατάλαβε ότι υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή της.

Τι ισχυρίστηκε

«Δεν ήμουν παρούσα, όταν η Κυριακή μπήκε στο τμήμα. Την είδα να φεύγει και άκουσα να λέει ότι θα πάρω περιπολικό. Εγώ επέστρεψα στο γραφείο μου για να πάρω τα πράγματα μου. Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την Κυριακή. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο για την υπόθεση. Θεωρώ οτι εις βάρος μου κατηγορία δεν στοιχειοθετείται λόγω έλλειψης δόλου», φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων η επόπτρια.

Τις προηγούμενες ημέρες απολογήθηκαν και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται επειδή δεν προστάτεψαν την Κυριακή Γρίβα από τη δολοφονική επίθεση του πρώην συντρόφου της. Σε όλους επιβλήθηκε ο ίδιος περιοριστικός όρος της εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα.