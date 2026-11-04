Δολοφονία 68χρονου στις Σέρρες: Σε εισαγγελέα και ανακριτή ο γιος του -Φέρεται να τον σκότωσε με σφυρί - iefimerida.gr

Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή θα βρεθεί ο γιος του 68χρονου που βρέθηκε νεκρός στις Σέρρες, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης για τη δολοφονία του πατέρα του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 36χρονος επιμένει ότι είναι αθώος, κάτι το όποιο δήλωνε και το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα, είχε μιλήσει στην δημόσια τηλεόραση, τονίζοντας ότι θα κυνηγήσει όσους γράφουν δημοσιεύματα που τον ενοχοποιούν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γιος του 68χρονου συνελήφθη γύρω στις 21:00 και οδηγήθηκε στα κρατητήρια. Το σχετικό ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε μετά τη σύνταξη δικογραφίας που εστάλη στον εισαγγελέα και τον ανακριτή.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση -Φέρεται να τον σκότωσε με σφυρί

Ο 68χρονος ζούσε στο ισόγειο σε πολυκατοικία στις Σέρρες, όπου τον βρήκε νεκρό ο γιος του την 1η Αυγούστου όταν και πήγε να τον επισκεφτεί, καθώς έμενε σε άλλο σπίτι. Η οικία ήταν ανάστατη, με τις πρώτες πληροφορίες να αποδίδουν τον θάνατο του άτυχου άνδρα σε παθολογικά αίτια.

Βέβαια, το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης ανέτρεψε το αρχικό σενάριο, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του 68χρονου προήλθε από εγκληματική ενέργεια, με τον ιατροδικαστή να καταγράφει πολλαπλά τραύματα στην κοιλιακή χώρα από αμβλύ όργανο, πιθανότατα σφυρί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αναφορές για καβγάδες έβαλαν στο κάδρο των ερευνών τον γιο του 68χρονου από την πρώτη μέρα

Οι αστυνομικοί έβαλαν από την πρώτη ημέρα τον γιο στο κάδρο της έρευνας, καθώς γείτονες είχαν ακούσει καβγάδες με τον πατέρα του. Ο ίδιος είχε παραδεχτεί στο Ertnews ότι υπήρχαν προστριβές και ότι ο πατέρας του τον είχε καταγγείλει στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία, προσθέτοντας ότι τον αγαπούσε.

Στις αρχικές του καταθέσεις και δηλώσεις υποστήριξε ότι ο πατέρας του είχε κάνει ανάληψη λίγες ημέρες νωρίτερα και ότι νεοεγκατεστημένοι γείτονες μπήκαν στο σπίτι, τον λήστεψαν και τον σκότωσαν.

Οι αντικρουόμενες δηλώσεις του 36χρονου και το υλικό από κάμερες

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έπαιξαν οι αντικρουόμενες δηλώσεις και καταθέσεις του γιου του 68χρονου, τόσο στις Αρχές όσο και στα ΜΜΕ, για το πώς βρήκε το σπίτι, πώς μπήκε και πώς βρήκε τον πατέρα του. Οι αστυνομικοί, όπως αναφέρεται, τον βρήκαν με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιέγραφε ο ίδιος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, οι Αρχές συνέλεξαν επίσης βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες που βρίσκονται πίσω από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών. Όπως μεταδόθηκε, οι κάμερες δείχνουν μόνο τον ίδιο να μπαίνει στο σπίτι. Γείτονες λένε ότι τον είχαν δει νωρίτερα να μπαίνει, ενώ ο ίδιος είχε πει ότι την Πέμπτη, δύο ημέρες πριν βρεθεί νεκρός ο πατέρας, είχε πάει στο σπίτι γύρω στις 2:00.

Μάλιστα, ο 36χρονος είχε υποστηρίξει ότι όλοι τον απέφευγαν επειδή θεωρούσαν ότι είχε σκοτώσει τον πατέρα του και ισχυριζόταν ότι ένιωθε άβολα να κυκλοφορεί.