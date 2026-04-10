Δίστομο: Συνεχίζουν τον αγώνα για τις γερμανικές αποζημιώσεις -Ο δήμος έκανε προσφυγή στην ιταλική δικαιοσύνη - iefimerida.gr

Ο αγώνας των κατοίκων του μαρτυρικού Διστόμου για τις γερμανικές αποζημιώσεις συνεχίζεται.

Όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έλαβε ενημέρωση από τους δικηγόρους της στην Ιταλία ότι απορρίφθηκε η προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο του γερμανικού Δημοσίου κατά της εκτέλεσης της απόφασης του Διστόμου στην Ιταλία.

Κάτι που σημαίνει ότι συνεχίζεται ο αγώνας για διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων.

Ο δήμαρχος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, Γιάννης Σταθάς, δήλωσε ότι ο δήμος του και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχουν προσφύγει στην ιταλική Δικαιοσύνη επειδή δεν έχει εκτελεστεί η τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου για τις γερμανικές αποζημιώσεις του 2002, λόγω του ότι δεν έχει υπογραφεί από Έλληνα υπουργό Δικαιοσύνης.