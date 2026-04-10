Δίστομο: Συνεχίζουν τον αγώνα για τις γερμανικές αποζημιώσεις -Ο δήμος έκανε προσφυγή στην ιταλική δικαιοσύνη - iefimerida.gr

Ο αγώνας των κατοίκων του μαρτυρικού Διστόμου για τις γερμανικές αποζημιώσεις συνεχίζεται.
Όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έλαβε ενημέρωση από τους δικηγόρους της στην Ιταλία ότι απορρίφθηκε η προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο του γερμανικού Δημοσίου κατά της εκτέλεσης της απόφασης του Διστόμου στην Ιταλία.
Κάτι που σημαίνει ότι συνεχίζεται ο αγώνας για διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων.
Ο δήμαρχος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, Γιάννης Σταθάς, δήλωσε ότι ο δήμος του και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχουν προσφύγει στην ιταλική Δικαιοσύνη επειδή δεν έχει εκτελεστεί η τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου για τις γερμανικές αποζημιώσεις του 2002, λόγω του ότι δεν έχει υπογραφεί από Έλληνα υπουργό Δικαιοσύνης.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο