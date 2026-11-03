Διπλή δολοφονία σε φάρμα στη Φθιώτιδα: Θείος ο Ινδός δράστης, σκότωσε τα δύο ανίψια του, 24 και 26 ετών - iefimerida.gr

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στις Λιβανάτες της Φθιώτιδας, από το διπλό έγκλημα σε χοιροστάσιο της περιοχής σήμερα το πρωί, με θύτη και θύματα Ινδούς εργάτες.

Μάλιστα, ο 45χρονος δράστης της διπλής δολοφονίας, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν επί ώρα πάνω σε ταράτσα κτιρίου στον χώρο της κτηνοτροφικής μονάδας και απειλούσε να αυτοκτονήσει.

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Θείος ο δράστης, ανίψια του τα θύματα

Τα δύο θύματα είναι δύο αδέλφια, υπήκοοι Ινδίας, ηλικίας 24 και 26 ετών, ενώ δράστης είναι 45χρονος ομοεθνής τους, ο οποίος μάλιστα είναι θείος τους.

Σημειώνεται ότι και οι τρεις Ινδοί ήταν νόμιμοι στην Ελλάδα και μάλιστα ο θείος, που είχε έρθει πρώτος στη χώρα μας είχε φέρει και τους δύο ανιψιούς και είχε φροντίσει να προσληφθούν και αυτοί στη φάρμα.

Ο λόγος που οδήγησε στο μακελειό δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί πλήρως.

Με τραύματα από μαχαίρι και ο 45χρονος

Αμέσως μετά την πράξη του, ο δράστης ανέβηκε σε ένα από τα ψηλά σιλό ζωοτροφών της μονάδας και, ευρισκόμενος σε κατάσταση αμόκ, απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του πέφτοντας στο κενό.

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Λίγο πριν από τις 13:00 οι αστυνομικοί τον κατέβασαν.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 45χρονος έφερε και ο ίδιος τραύματα από μαχαίρι, πιθανότατα από την πάλη που προηγήθηκε με τα δύο αδέλφια.