Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: «Το όπλο ελέγχεται για DNA τρίτου ανθρώπου», ισχυρίζεται η δικηγόρος του Ιταλού - iefimerida.gr

Συνεχίζεται το θρίλερ με τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, καθώς ο Ιταλός που κατηγορείται ότι σκότωσε την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της επιμένει ότι είναι αθώος.

Την ώρα που οι Αρχές δεν βρήκαν ίχνη πυρίτιδας ή αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, η δικηγόρος του, Μαρία Ιατροπούλου, δήλωσε στην εκπομπή του Mega «Live News» ότι στο όπλο του διπλού φονικού βρέθηκε DNA και τρίτου ατόμου, οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των πιο εξιδεικευμένων εξετάσεων και αξιολογούν νέες μαρτυρίες.

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Ειδικότερα, η κ. Ιατροπούλου ανέφερε ότι στο όπλο έχει επιβεβαιωθεί ήδη το DNA της άτυχης Μαρίας αλλά και του γιου της Ολύμπιου, αλλά και το DNA τρίτου ατόμου, το οποίο έχει βρεθεί και σε κάποια άλλα αντικείμενα.

«Αν επιβεβαιωθεί το DNA τρίτου ατόμου, προέρχεται από κάποιο που πήρε μέρος στο έγκλημα ή έπιασε το φλόμπερ παλαιότερα;»

«Καταρχήν να πω ότι ήδη έχει εκδοθεί η έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης και για το όπλο, αλλά και για το μαχαίρι. Όμως, επειδή δεν είναι ολοκληρωμένη, δηλαδή ο ίδιος ο συντάκτης λέει ότι συνεχίζονται οι εργαστηριακές εξετάσεις, έχουμε μισές απαντήσεις.

Στο όπλο, έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, είναι βεβαιωμένο το DNA και της Μαρίας αλλά και του Ολύμπιου, σε διαφορετικά σημεία, έτσι όπως προσδιορίζονται στα δείγματα. Το όπλο ελέγχεται για το DNA του τρίτου προσώπου. Υπάρχει σε κάποια άλλα αντικείμενα δείγμα τρίτου προσώπου, το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί», είπε αρχικά και κατέληξε:

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«Αν όντως επιβεβαιωθεί η ύπαρξη DNA τρίτου ατόμου, πέραν εκείνων της μάνας και του γιου της που δολοφονήθηκαν, τι συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν; Προέρχεται από κάποιον που πήρε μέρος στο διπλό έγκλημα ή μπορεί να είναι ατόμου που έπιασε το φλόμπερ παλαιότερα;».

Το «ορφανό» DNA και το πρόσωπο-κλειδί που έφτασε στον τόπο του εγκλήματος πριν τους αστυνομικούς

Πάντως, το DNA τρίτου ατόμου στο όπλο δεν είναι απαραίτητο να σχετίζεται με τη νύχτα του διπλού φονικού.

Όπως εξήγησε ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης, στα ξύλινα μέρη του όπλου τα αποτυπώματα διατηρούνται για κάποιους μήνες και στα μεταλλικά μέχρι και έναν χρόνο.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με πρόσωπο-κλειδί να θεωρείται ο άνθρωπος που ειδοποίησε ο Ιταλός κατηγορούμενος και έφτασε στον τόπο του εγκλήματος πριν τους αστυνομικούς.

Ήδη έχει περιγράψει τις εικόνες που αντίκρισε και είναι πιθανό να κληθεί το επόμενο διάστημα για νέα κατάθεση.