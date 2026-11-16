«Τέτοια περιστατικά μάς σημαδεύουν για πάντα»: Συγκλονίζει ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ για την τραγωδία με το νήπιο 18 μηνών στο Ηράκλειο

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση με το ﻿νήπιο μόλις 18 μηνών που πέθανε στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου έπειτα από κατάποση βενζίνης.

Μιλώντας στο iefimerida, ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Στέλιος Κτενιαδάκης, περιέγραψε τις δραματικές προσπάθειες των γιατρών και τον αγώνα τους για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή και στάθηκε στην κινητοποίηση που υπήρξε, αλλά και πώς σημαδεύουν το ιατρικό προσωπικό περιστατικά που έχουν τραγικό φινάλε.

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«Το παιδί ήταν σε πολύ βαριά κατάσταση, κατέληξε παρά τις τιτάνιες προσπάθειες»

«Γύρω στις 8 η ώρα περίπου, προσήλθε στα επείγοντα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ηρακλείου ένα αγοράκι 18 μηνών, για το οποίο υπήρχε αναφερόμενη κατάποση καυστικής ουσίας», είπε αρχικά ο κ. Κτενιαδάκης για το περιστατικό και συνέχισε:

«Το παιδί ήταν σε πολύ βαριά κατάσταση και αμέσως έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το τμήμα επειγόντων περιστατικών. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην μονάδα Παίδων. Δυστυχώς όμως λίγο αργότερα, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των συναδέλφων, δυστυχώς κατέληξε. Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες».

«Τέτοια περιστατικά μάς σημαδεύουν για πάντα»

Επίσης, ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ τόνισε πως άπαντες κινητοποιήθηκαν για να σώσουν το παιδί και στάθηκε στο ότι τέτοια περιστατικά σημαδεύουν για πάντα το ιατρικό προσωπικό.

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«Καταλαβαίνετε ότι όταν είναι ένα παιδάκι στα επείγοντα και σημαίνει συναγερμός με ένα οξύ περιστατικό και μεταφέρεται σε αυτή την κατάσταση, προφανώς όλοι πέφτουν επάνω στο περιστατικό και προσπαθούν με όλες τους τις δυνάμεις να σώσουν το παιδί.

Επειδή και εγώ είμαι χειρουργός επειγόντων περιστατικών, πριν γίνω διοικητής αυτή ήταν η θέση μου, έχω δει δυστυχώς τέτοια περιστατικά. Συγκλονίζουν όλους τους εργαζόμενους, όλη την υπηρεσία, όλους τους συναδέλφους και ειδικά όσοι έρχονται αντιμέτωποι με το περιστατικό και καταλαβαίνετε ότι τέτοια περιστατικά μας σημαδεύουν για πάντα», κατέληξε.

Συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού -Τι φέρεται να υποστήριξε η μητέρα του

Υπενθυμίζεται ότι όλα έγιναν το απόγευμα της Κυριακής, γύρω στις 18:00, ενώ το παιδί βρισκόταν στο δωμάτιο του μπάνιου με τη μητέρα του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε η 31χρονη, έπλενε τα χέρια της, το παιδάκι πρόλαβε να ανοίξει το ντουλαπάκι κάτω από τον νιπτήρα, να πιάσει το μπουκαλάκι με την καθαρή βενζίνη και να την πιει.

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Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο της μητέρας όσο και του 38χρονου πατέρα του παιδιού, οι οποίοι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου.