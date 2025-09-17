 Δημοσκόπηση Pulse: Στο 29% η ΝΔ με άνοδο, διαφορά 15 μονάδων από ΠΑΣΟΚ -Ποιον θέλουν ηγέτη της κεντροαριστεράς - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσκόπηση Pulse: Στο 29% η ΝΔ με άνοδο, διαφορά 15 μονάδων από ΠΑΣΟΚ -Ποιον θέλουν ηγέτη της κεντροαριστεράς

εκλογές 2023
INTIME NEWS
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Προβάδισμα 15 μονάδων υπέρ της ΝΔ, η οποία κινείται στο 29% σε σχέση με το 14% του δεύτερου κόμματος, που είναι το ΠΑΣΟΚ, αποτυπώνει η δημοσκόπηση που έκανε η Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ

Η δημοσκόπηση έγινε το τριήμερο 14-16 Σεπτεμβρίου, έχοντας συμπεριλάβει και τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, αλλά και τις παρουσίες Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Η ΝΔ έχει προβάδισμα 15% στην εκτίμηση ψήφου, έχοντας μικρή άνοδο σε σχέση με την τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ΕΔΩ τη δημοσκόπηση που παρουσίασε ο επικεφαλής της Pulse, Γιώργος Αράπογλου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη.

Δημοσκόπηση Pulse: Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, με σενάριο κατανομής αναποφάσιστων, η διαφορά της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ φτάνει τις 15 μονάδες.

Ειδικότερα, η ΝΔ συγκεντρώνει 29%, κερδίζοντας μισή μονάδα από τον Ιούλιο, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14% και την Πλεύση με 10,5% (απώλεια 1,5 μονάδας). Στο 9,5% είναι η Ελληνική Λύση, στο 8,5% το ΚΚΕ, ενώ ακολουθούν με 7% ο ΣΥΡΙΖΑ, με 3,5% το ΜέΡΑ25 και η Φωνή Λογικής και στο 3% η Νίκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Pulse: Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα 12,5 μονάδων.

Συγκεντρώνει ποσοστό 24%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και ακολουθούν με 8,5% η Πλεύση, με 7,5% η Ελλ. Λύση, στο 7% είναι το ΚΚΕ, στο 6% ο ΣΥΡΙΖΑ και στο 3% η Φωνή Λογικής και το ΜεΡΑ25.

Η «γκρίζα ζώνη» είναι στο 17% (14% αναποφάσιστοι/3% λευκό/αποχή/άκυρο).

Pulse: Ικανοποίηση από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

Για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το 44% λέει ότι κινούνται σε σωστή κατεύθυνση, σε λανθασμένη απαντά το 45%, ενώ δεν έχει ενημερωθεί λέει το 11%.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηλικιακά, στο 1/3 περίπου έχουν ικανοποιηθεί όλες οι ηλικιακές κατηγορίες.

Περίπου 3 στους 10 αναποφάσιστους δήλωσαν ικανοποιημένοι από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχεδόν 8 στους 10 που ψήφισαν ή θα ξαναψηφίσουν ΝΔ στις επόμενες εκλογές δηλώνουν, επίσης, πως τα μέτρα είναι σε σωστή κατεύθυνση.

Για το πώς αξιολόγησαν τις ομιλίες Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα, το 32% είχε θετική γνώμη για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, το 23% είδε θετική την παρουσία του Ν. Ανδρουλάκη και το 19% του Αλ. Τσίπρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Pulse: Πώς βλέπουν το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Τσίπρα

Στο ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, θετικά το βλέπει το 8%, με ενδιαφέρον το 12%, ουδέτερα το 12%, αδιάφορα το 27% και αρνητικά το 31%.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανά κομματική προτίμηση, το 44% του ΣΥΡΙΖΑ βλέπει θετικά το ενδεχόμενο αυτό. Στο ΠΑΣΟΚ το ποσοστό είναι μόλις 5%, ενώ το 10% του ΚΚΕ το βλέπει θετικά, όπως και το 13% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας.

Pulse: Ο... κανένας καταλληλότερος για να εκφράσει καλύτερα την κεντροαριστερά

Στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα και πιο υπεύθυνα την κεντροαριστερά, ένας στους τρεις (ποσοστό 33%) απαντά «κανένας». Ο Ν. Ανδρουλάκης έπεσε, καθώς συγκεντρώνει 16%, και ακολουθούν Ζ. Κωνσταντοπούλου με 12%, Γ. Βαρουφάκης με 6%, Σ. Φάμελλος με 5%, Στ. Κασσελάκης με 4%.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο ερώτημα σε αυτούς που χαρακτηρίζονται κεντρώοι, ο Ν. Ανδρουλάκης έχει 31%, η Ζ. Κωνσταντοπούλου 12%, ενώ ο «κανένας» έχει 28%.

Στους κεντροαριστερούς προηγείται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με 22%, ενώ η Ζ. Κωνσταντοπούλου έχει 13% και 10% ο Γ. Βαρουφάκης.

Με την προσθήκη του Αλ. Τσίπρα στην εξίσωση, ο πρώην πρωθυπουργός έχει προβάδισμα με 16%, με τον Ν. Ανδρουλάκη να έχει 14%, η Ζ. Κωνσταντοπούλου 10%, ενώ το 29% λέει «κανένας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στους κεντρώους, ο Ν. Ανδρουλάκης έχει 28%, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός έχει 12% και η Ζ. Κωνσταντοπούλου 9%. Ο «κανένας» συγκεντρώνει 28%.

Στους κεντροαριστερούς, ο Αλ. Τσίπρας συγκεντρώνει 28%, ο Ν. Ανδρουλάκης 19% και στο 11% είναι η Ζ. Κωνσταντοπούλου. Στο 33% το ποσοστό του «κανένα».

Δείτε ολόκληρη τη δημοσκόπηση της PULSE για τον ΣΚΑΪ σε μορφή PDF

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Δημοσκόπηση Pulse ΣΚΑΪ ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ