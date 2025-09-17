Δημοσκόπηση Pulse: Στο 29% η ΝΔ με άνοδο, διαφορά 15 μονάδων από ΠΑΣΟΚ -Ποιον θέλουν ηγέτη της κεντροαριστεράς - iefimerida.gr

Προβάδισμα 15 μονάδων υπέρ της ΝΔ, η οποία κινείται στο 29% σε σχέση με το 14% του δεύτερου κόμματος, που είναι το ΠΑΣΟΚ, αποτυπώνει η δημοσκόπηση που έκανε η Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ

Η δημοσκόπηση έγινε το τριήμερο 14-16 Σεπτεμβρίου, έχοντας συμπεριλάβει και τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, αλλά και τις παρουσίες Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Η ΝΔ έχει προβάδισμα 15% στην εκτίμηση ψήφου, έχοντας μικρή άνοδο σε σχέση με την τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας.

τη δημοσκόπηση που παρουσίασε ο επικεφαλής της Pulse, Γιώργος Αράπογλου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη.

Δημοσκόπηση Pulse: Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, με σενάριο κατανομής αναποφάσιστων, η διαφορά της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ φτάνει τις 15 μονάδες.

Ειδικότερα, η ΝΔ συγκεντρώνει 29%, κερδίζοντας μισή μονάδα από τον Ιούλιο, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14% και την Πλεύση με 10,5% (απώλεια 1,5 μονάδας). Στο 9,5% είναι η Ελληνική Λύση, στο 8,5% το ΚΚΕ, ενώ ακολουθούν με 7% ο ΣΥΡΙΖΑ, με 3,5% το ΜέΡΑ25 και η Φωνή Λογικής και στο 3% η Νίκη.

Pulse: Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα 12,5 μονάδων.

Συγκεντρώνει ποσοστό 24%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και ακολουθούν με 8,5% η Πλεύση, με 7,5% η Ελλ. Λύση, στο 7% είναι το ΚΚΕ, στο 6% ο ΣΥΡΙΖΑ και στο 3% η Φωνή Λογικής και το ΜεΡΑ25.

Η «γκρίζα ζώνη» είναι στο 17% (14% αναποφάσιστοι/3% λευκό/αποχή/άκυρο).

Pulse: Ικανοποίηση από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

Για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το 44% λέει ότι κινούνται σε σωστή κατεύθυνση, σε λανθασμένη απαντά το 45%, ενώ δεν έχει ενημερωθεί λέει το 11%.

Ηλικιακά, στο 1/3 περίπου έχουν ικανοποιηθεί όλες οι ηλικιακές κατηγορίες.

Περίπου 3 στους 10 αναποφάσιστους δήλωσαν ικανοποιημένοι από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σχεδόν 8 στους 10 που ψήφισαν ή θα ξαναψηφίσουν ΝΔ στις επόμενες εκλογές δηλώνουν, επίσης, πως τα μέτρα είναι σε σωστή κατεύθυνση.

Για το πώς αξιολόγησαν τις ομιλίες Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα, το 32% είχε θετική γνώμη για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, το 23% είδε θετική την παρουσία του Ν. Ανδρουλάκη και το 19% του Αλ. Τσίπρα.

Pulse: Πώς βλέπουν το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Τσίπρα

Στο ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, θετικά το βλέπει το 8%, με ενδιαφέρον το 12%, ουδέτερα το 12%, αδιάφορα το 27% και αρνητικά το 31%.

Ανά κομματική προτίμηση, το 44% του ΣΥΡΙΖΑ βλέπει θετικά το ενδεχόμενο αυτό. Στο ΠΑΣΟΚ το ποσοστό είναι μόλις 5%, ενώ το 10% του ΚΚΕ το βλέπει θετικά, όπως και το 13% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας.

Pulse: Ο... κανένας καταλληλότερος για να εκφράσει καλύτερα την κεντροαριστερά

Στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα και πιο υπεύθυνα την κεντροαριστερά, ένας στους τρεις (ποσοστό 33%) απαντά «κανένας». Ο Ν. Ανδρουλάκης έπεσε, καθώς συγκεντρώνει 16%, και ακολουθούν Ζ. Κωνσταντοπούλου με 12%, Γ. Βαρουφάκης με 6%, Σ. Φάμελλος με 5%, Στ. Κασσελάκης με 4%.

Στο ίδιο ερώτημα σε αυτούς που χαρακτηρίζονται κεντρώοι, ο Ν. Ανδρουλάκης έχει 31%, η Ζ. Κωνσταντοπούλου 12%, ενώ ο «κανένας» έχει 28%.

Στους κεντροαριστερούς προηγείται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με 22%, ενώ η Ζ. Κωνσταντοπούλου έχει 13% και 10% ο Γ. Βαρουφάκης.

Με την προσθήκη του Αλ. Τσίπρα στην εξίσωση, ο πρώην πρωθυπουργός έχει προβάδισμα με 16%, με τον Ν. Ανδρουλάκη να έχει 14%, η Ζ. Κωνσταντοπούλου 10%, ενώ το 29% λέει «κανένας».

Στους κεντρώους, ο Ν. Ανδρουλάκης έχει 28%, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός έχει 12% και η Ζ. Κωνσταντοπούλου 9%. Ο «κανένας» συγκεντρώνει 28%.

Στους κεντροαριστερούς, ο Αλ. Τσίπρας συγκεντρώνει 28%, ο Ν. Ανδρουλάκης 19% και στο 11% είναι η Ζ. Κωνσταντοπούλου. Στο 33% το ποσοστό του «κανένα».

