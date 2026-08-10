 Δημοσία δαπάνη θα γίνει η κηδεία του Στέλιου Ράμφου -Με απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσία δαπάνη θα γίνει η κηδεία του Στέλιου Ράμφου -Με απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών

Ο Στέλιος Ράμφος
Ο Στέλιος Ράμφος / Φωτογραφία: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Δημοσία δαπάνη θα γίνει η κηδεία του φιλοσόφου και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Πρόκειται για κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, και Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, καθώς και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θανάση Πετραλιά.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η συγκεκριμένη τιμή αποδίδεται στον Στέλιο Ράμφο για τις «εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία».

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Ποιος ήταν ο Στέλιος Ράμφος

Ο Στέλιος Ράμφος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Γεννημένος στην Αθήνα το 1939, σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1965 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη Φιλοσοφία.

Από το 1969 έως το 1974 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν και στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου έζησε και εργάστηκε μέχρι το τέλος της ζωής του.

Το έργο του εκτείνεται σε πολλές δεκαετίες και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη φιλοσοφία και τη θρησκεία έως την ψυχολογία, την ιστορία και την ελληνική ταυτότητα.

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Ιδιαίτερο βάρος στη σκέψη του είχε η μελέτη του Ελληνισμού και ο ρόλος που διαδραμάτισαν το Βυζάντιο και η ορθόδοξη παράδοση στη διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης.

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