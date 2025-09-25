Δήμος Πειραιά: Ηχηρό μήνυμα ζωής για την Οδική Ασφάλεια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2025 - iefimerida.gr

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά,﻿ η μεγάλη δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την Οδική Ασφάλεια, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2025.

Ο Δήμος Πειραιά, το Europe Direct Piraeus, η Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Τουρισμού, η Διεύθυνση Προγραμματισμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και το motorone.gr, μετέτρεψαν την καρδιά της πόλης σε έναν ανοιχτό χώρο βιωματικής εκπαίδευσης και προβληματισμού γύρω από την υπεύθυνη συμπεριφορά στον δρόμο.

Με σύνθημα «Κινητικότητα για Όλους», η δράση στόχευσε κυρίως σε εφήβους και ενήλικες, προβάλλοντας τη σημασία της ασφαλούς, προσβάσιμης και βιώσιμης μετακίνησης στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον.

Οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν σε προσομοιώσεις τροχαίων συμβάντων με τη βοήθεια προηγμένου εξοπλισμού, βιώνοντας τις συνέπειες από την υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τη μη χρήση ζώνης ή κράνους, τη χρήση κινητού και την απόσπαση προσοχής.

Τη σημασία της πρόληψης υπογράμμισαν με την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους στις προσομοιώσεις και στις βιωματικές δράσεις, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού Ανδριάνα Ζαρακέλη και ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης Δημήτρης Καρύδης, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ευθύνης και ευαισθητοποίησης.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή μαθητών από το Γυμνάσιο και το Λύκειο της Ιωνιδείου, το 13ο Λύκειο Πειραιά, το Ζάννειο Λύκειο και το 10ο Γυμνάσιο, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της εκπαίδευσης των νέων στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Η θερμή ανταπόκριση του κοινού επιβεβαιώνει την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση, με τον Δήμο Πειραιά να δεσμεύεται να συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν τη συλλογική συνείδηση για την Οδική Ασφάλεια και τη Βιώσιμη Κινητικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της εκδήλωσης το Europe Direct Piraeus προσέφερε ενημερωτικό υλικό στους συμμετέχοντες και στους πολίτες για τις δράσεις που υλοποιεί, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης και ουσιαστικός σύνδεσμος ανάμεσα στην ΕΕ και την τοπική κοινωνία.

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

Η δήλωση του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη﻿

«Η δράση για την Οδική Ασφάλεια στην πλατεία Κοραή είχε έναν ξεκάθαρο στόχο: να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ζωής και ευθύνης ειδικά στους νέους ανθρώπους. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι ρυθμοί είναι γρήγοροι, η καθημερινότητα απαιτητική και πολλές φορές ξεχνάμε ότι πίσω από κάθε τροχαίο ατύχημα κρύβεται μια ανθρώπινη ιστορία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Για τον λόγο αυτό, τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο, καθώς δεν περιορίζονται στη θεωρία, αλλά βασίζονται στη βιωματική εμπειρία και τη συμμετοχή.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" για την πολύτιμη συνεργασία και την παροχή εξειδικευμένου εξοπλισμού και γνώσης, που έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να κατανοήσουν, μέσα από ρεαλιστικές προσομοιώσεις, πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην απροσεξία και την τραγωδία. Το έργο που επιτελεί το Ινστιτούτο είναι εξαιρετικά σημαντικό και αξίζει τη στήριξη όλων μας.

Θερμές ευχαριστίες επίσης στο Europe Direct Piraeus, στη Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης του δήμου μας, καθώς και στο motorone.gr για τη συμβολή τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής της δράσης. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους μαθητές και τις μαθήτριες από τα σχολεία της πόλης μας που συμμετείχαν ενεργά. Οι νέοι μας είναι οι πιο ευάλωτοι αλλά και οι πιο δεκτικοί σε τέτοια ερεθίσματα. Μέσα από την εκπαίδευση, την εμπειρία και την καλλιέργεια της οδικής συνείδησης, μπορούμε να αλλάξουμε την κουλτούρα της καθημερινής μετακίνησης.

Ο Δήμος Πειραιά θα συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης, γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας και αποτελεί βασικό πυλώνα μιας ανθρώπινης, βιώσιμης και ασφαλούς πόλης για όλους».

Η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού, Ανδριάνα Ζαρακέλη:﻿

«Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2025, ο Δήμος Πειραιά, το Europe Direct και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του δήμου βρεθήκαμε στην πλατεία Κοραή, για να υλοποιήσουμε αυτή τη σημαντική δράση για την οδική ασφάλεια, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και το motorone.gr.

Η δράση αυτή ξεχωρίζει για τον βιωματικό της χαρακτήρα και αποτελεί μια ουσιαστική προσπάθεια. Όσο μπορούμε, βάζουμε κι εμείς ένα μικρό λιθαράκι, ώστε να μειωθούν τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα στους ελληνικούς δρόμους».

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Δημήτρης Καρύδης:﻿

«Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», δεν περιοριζόμαστε απλώς στη θεωρία ή σε απλές συμβουλές στα παιδιά. Με τον εξοπλισμό που διαθέτει το Ινστιτούτο, προσφέρουμε μια βιωματική εμπειρία πάνω στο κρίσιμο ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά, μπαίνοντας στα αυτοκίνητα και αντιλαμβάνονται τις συνέπειες όταν δεν φορούν ζώνη ασφαλείας. Μέσα από τη χρήση ειδικών μέσων, όπως τα γυαλιά μέθης, κατανοούν τους κινδύνους που προκύπτουν από την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ βιώνουν σε προσομοιωμένη σύγκρουση τις επιπτώσεις της μη χρήσης ζώνης.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» για την πολύ καλή συνεργασία, την οποία θα συνεχίσουμε».

Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», Βασιλική Δανέλλη Μυλωνά:

«Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρισκόμαστε σήμερα στην «καρδιά» του Πειραιά, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η παρουσία μας εδώ οφείλεται επίσης, στο έντονο ενδιαφέρον του Δημάρχου και των συνεργατών του. Είμαστε κοντά στους πολίτες, στα παιδιά και δίπλα στην Πολιτεία, με στόχο να ενημερώσουμε και να περάσουμε σημαντικά μηνύματα για την προστασία της ζωής στον δρόμο. Γιατί η ζωή αξίζει και πρέπει να την προστατεύουμε καθημερινά».

O Διευθυντής Σύνταξης Motorone.gr Γιάννης Λημναίος:﻿

«Τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν μία από τις κυριότερες αιτίες πρόωρου θανάτου στη χώρα μας, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες. Η οδική ασφάλεια είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα για εμάς στο MotorOne, γι’ αυτό και προσπαθούμε μέσα από συνεχή ενημέρωση αλλά και με ενέργειες για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Στο πλαίσιο αυτό, είναι χαρά μας να συνεργαζόμαστε για μια ακόμη φορά με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς”, αλλά και με τον Δήμο Πειραιά, με τον οποίο μας συνδέουν διαχρονικά κοινές αξίες που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών σε οτιδήποτε αφορά το αυτοκίνητο και τη βιώσιμη μετακίνηση».

Στη δράση παρευρέθηκαν επίσης, ο Αντιδήμαρχος Αντώνης Μοραντζής, οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιώργος Βίτσας και Ελίνα Βερυκάκη, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Βασίλης Ταταρόπουλος, Κοινοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών Α΄βθμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης Χρήστος Μακρής και Δέσποινα Αρβανίτου αντίστοιχα, ο επικεφαλής του Europe Direct Piraeus Παναγιώτης Κυρίμης, οι Σύμβουλοι του Δημάρχου Αλέξανδρος Νανόπουλος και Βασίλης Χρήστου και πλήθος κόσμου.