Δήμος Κατερίνης για συλλήψεις στην Πολεοδομία: Η διαφάνεια για εμάς είναι αδιαπραγμάτευτη - iefimerida.gr

Ανακοίνωση για τις συλλήψεις που πραγματοποίησαν οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ο δήμος Κατερίνης.

«Ο δήμος Κατερίνης ενημερώθηκε για τη διενέργεια έρευνας από τις αρμόδιες αρχές σε υποθέσεις της Υπηρεσίας Δόμησης. Η δημοτική αρχή στο πλαίσιο διευκόλυνσης της έρευνας έχει δώσει εντολή να διατεθεί κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί», αναφέρει η σχετική ενημέρωση και συνεχίζει:

«Η διαφάνεια στις πολεοδομικές διαδικασίες είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη. Η Υπηρεσία Δόμησης συνεχίζει απρόσκοπτα την εξυπηρέτηση των πολιτών».

Τουλάχιστον 11 συλλήψεις υπαλλήλων και ιδιωτών μηχανικών

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 11 άτομα, στο πλαίσιο της επιχείρησης που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας με επίκεντρο την Πολεοδομία Κατερίνης.

Μεταξύ των συλληφθέντων φαίνεται πως βρίσκονται υπάλληλοι της Υπηρεσίας και ιδιώτες-μηχανικοί.