Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: Ή αποσύρεται η μελέτη για τον συντελεστή δόμησης ή να εξαιρεθεί ο δήμος μας

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού βρίσκεται ανάμεσα στους έξι δήμους του Βόρειου Τομέα, που αντιδρούν στο θέμα της μελέτης για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης και το εξέφρασαν με επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η αντίθεση αυτή εκφράστηκε με ομοφωνία και στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς η αντιπολίτευση στάθηκε σύσσωμη στο πλευρό της δημοτικής Αρχής, ειδικά για το ζήτημα αυτό. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος, αναφέρεται μεταξύ άλλων:

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«Το Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στη χθεσινή του συνεδρίαση, η οποία διεξήχθη με την παρουσία εκπροσώπων των τοπικών περιβαλλοντικών συλλόγων και πλήθους πολιτών, αποφάσισε ομόφωνα, μέσα σε κλίμα απόλυτης συναίνεσης, να ζητήσει:

- Την απόσυρση της υπό διαβούλευση μελέτης στο σύνολό της ή εναλλακτικά, την εξαίρεση του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού από τις προτεινόμενες Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης.

Τον πλήρη σεβασμό των ειδικών πολεοδομικών ρυθμίσεων κάθε δημοτικής ενότητας.

Την πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), με τις οποίες απαγορεύεται ρητά η επιδείνωση των όρων διαβίωσης και η υποβάθμιση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, βάσει του άρθρου 24 του Συντάγματος.

Την ουσιαστική αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων οποιασδήποτε πρόσθετης δόμησης στο πράσινο, στην κυκλοφορία, στη στάθμευση και στις υποδομές.

Κατόπιν ψηφοφορίας, το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε, με τη στήριξη όλων των δημοτικών παρατάξεων, τη θέση της δημοτικής Αρχής για την απόσυρση της υπό διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης στον Βόρειο Τομέα Αθηνών ή, σε διαφορετική περίπτωση, την εξαίρεση του δήμου από τον σχεδιασμό».

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Αυτό ανέφερε και ο δήμαρχος Χαράλαμπος Μπονάτσος, ο οποίος είπε: «Ή αποσύρεται η μελέτη ή εξαιρούμαστε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε χιλιοστό επιπλέον τσιμέντου. Τριάντα χρόνια παλεύουμε ως δήμος να μην γεμίσει η πόλη μας μεγαθήρια και έχουμε καταφέρει να διαφυλάξουμε την οικιστική φυσιογνωμία όλων των περιοχών μας. Έχουμε τη μεγαλύτερη αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο στην Αττική και αυτή την υπεραξία υπερασπιζόμαστε και οφείλουμε να συνεχίσουμε να το πράττουμε».

ΑΠΕ ΜΠΕ