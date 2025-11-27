 Δήμος Αθηναίων: Νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων για παράνομα τραπεζοκαθίσματα - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων για παράνομα τραπεζοκαθίσματα

EΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Σε νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων.

Κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας συνεχίζουν τους ελέγχους για παράνομα τραπεζοκαθίσματα και από αύριο, 28 Νοεμβρίου έως 7 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν 14 σφραγίσεις καταστημάτων (Κ.Υ.Ε), λόγω υπέρβασης της χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή και χρήσης κοινόχρηστου χώρου άνευ αδείας.

Αναλυτικά:

  • 4 Κ.Υ.Ε θα σφραγιστούν για 10 ημέρες
  • 1 Κ.Υ.Ε. θα σφραγιστεί για 8 ημέρες
  • 1 Κ.Υ.Ε. θα σφραγιστεί για 7 ημέρες
  • 2 Κ.Υ.Ε θα σφραγιστούν για 6 ημέρες
  • 2 Κ.Υ.Ε θα σφραγιστούν για 5 ημέρες
  • 1 Κ.Υ.Ε. θα σφραγιστεί για 4 ημέρες
  • 2 Κ.Υ.Ε θα σφραγιστούν για 3 ημέρες
  • 1 Κ.Υ.Ε. θα σφραγιστεί για 1 ημέρα
