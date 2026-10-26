Δήμος Αθηναίων για σχολεία στην Γκράβα: «Θα παραμείνουν κλειστά μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων» - iefimerida.gr

Την απόφαση να παραμείνει κλειστό το σχολικό συγκρότημα στην Γκράβα﻿, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, πήρε ο Δήμος Αθηναίων.

Σε ανακοίνωσή του, τονίζει πως έχουν γίνει ήδη δύο τεχνικοί έλεγχοι και αύριο, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, θα ολοκληρωθεί και ο τρίτος, για πιθανή ανίχνευση διαρροών. Ως εκ τούτου, τα σχολεία δεν θα ανοίξουν μέχρι να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.



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Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

«Με προτεραιότητα την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας, ο Δήμος συνεχίζει τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου των σχολείων της Γκράβας.

»Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 3 τεχνικοί έλεγχοι και πραγματογνωμοσύνες, χωρίς να εντοπιστεί καμία διαρροή. Επιπλέον, έχουν γίνει δύο έλεγχοι με το σύστημα Picarro, κατά τους οποίους δεν ανιχνεύτηκε οσμή αερίου.

Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται ο τρίτος έλεγχος με το ίδιο σύστημα, που αποτελεί την πιο προηγμένη τεχνολογία παγκοσμίως για την ανίχνευση διαρροών και την εποπτεία των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, αξιοποιώντας οπτική τεχνολογία λέιζερ υψηλής ευαισθησίας.

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Παράλληλα, προχωράμε μεθοδικά στην υλοποίηση όλων των παρεμβάσεων που υποδεικνύονται στα τεχνικά πορίσματα, ενώ ολοκληρώνεται η αναθεωρημένη μελέτη για τις εγκαταστάσεις.

Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο θα παρουσιαστούν όλα τα πορίσματα και θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση και λήψη των αναγκαίων αποφάσεων.

Μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων και των παρεμβάσεων, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά».