Δήμος Αθηναίων: Επιστρέφει από σήμερα τις άδειες οδήγησης, αλλά με εξαιρέσεις - iefimerida.gr

Ο Δήμος Αθηναίων επιστρέφει άδειες οδήγησης, αλλά όχι για τους «σοβαρούς» παραβάτες, όπως διευκρινίζεται.

Από σήμερα, Μ. Τρίτη 7 Απριλίου, ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στην επιστροφή των αδειών οδήγησης σε κατόχους αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων ενόψει του Πάσχα.

Πρόκειται για άδειες που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία, με την παραλαβή να γίνεται από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας (Λιοσίων 22, ισόγειο), καθημερινά από τις 09:00 έως τις 14:30, με την επίδειξη των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και αστυνομική ταυτότητα.

Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο άτομο, απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση.

Δεν θα επιστραφούν άδειες που έχουν αφαιρεθεί λόγω σοβαρών παραβάσεων αντικοινωνικής στάθμευσης, όπως στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ ή σε θέσεις με σήμανση Ρ-71 και Ρ-72, καθώς και σε περιπτώσεις που εκκρεμούν ή έχουν εκδοθεί αποφάσεις από δικαστικές αρχές.