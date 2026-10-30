«Μπαμπά μας τίναξε, μας έκαψε το σπίτι» -Συγκλονιστική περιγραφή για τον 46χρονο που έκανε στάχτη το σπίτι της πρώην του στη Γλυφάδα - iefimerida.gr

Απίστευτες σκηνές εκτιλύχθηκαν τα ξημερώματα στην Γλυφάδα, όταν ο 46χρονος, στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού, πυρπόλησε το σπίτι της πρώην συντρόφου του αφού το περιέλουσε με βενζίνη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο 46χρονος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, αναζητείται από τις Αρχές. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για αντίστοιχο εμπρησμό με το ίδιο modus operandi, ενώ υπήρχαν καταγγελίες και για ενδοοικογενειακή βία.

Η δράση του ξεκίνησε στις 02:10 στη Γλυφάδα, όταν εισέβαλε στο διαμέρισμα 36χρονης πρώην συντρόφου του και προκάλεσε πυρκαγιά. Από τη φωτιά προκλήθηκαν φθορές στην κατοικία, όπου βρέθηκε και δοχείο με βενζίνη.

Λίγα λεπτά αργότερα, και πάλι στη Γλυφάδα, ο δράστης έβαλε φωτιά στα αυτοκίνητα μίας 55χρονης πρώην συντρόφου του και του νυν συντρόφου της. Στο σημείο εντοπίστηκαν στουπιά πάνω στα οχήματα που υπέστησαν ζημιές.

Η σειρά των επιθέσεων ολοκληρώθηκε στις 04:38 στο Νέο Ηράκλειο με πυρκαγιά σε αυτοκίνητο 49χρονης, επίσης πρώην συντρόφου του. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, με τις Αρχές να διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Ο πατέρας της πρώην συντρόφου του 46χρονου που αναζητείται περιέγραψε τον εφιάλτη που έζησαν οικογενειακώς.

​Όλα έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά. Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ο 46χρονος εισήλθε στο διαμέρισμα της πρώην συντρόφου του στην οδό Βυζαντίου και έβαλε φωτιά χρησιμοποιώντας μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό και στουπί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έτρεξα ξυπόλητος όταν άκουσα "μπαμπά μας έκαψε"»

Ο πατέρας της γυναίκας στο σπίτι της οποίας εκδηλώθηκε η πρώτη επίθεση στην οδό Βυζαντίου περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας.

​«Μας παραπλάνησε. Εκεί έγινε όλο το παιχνίδι. Τον είδαν να κατεβάζει βαλίτσα, σακούλες και πράγματα, τα έβαλε στο αυτοκίνητο κι έφυγε. Εγώ έφυγα στις επτάμισι, δεν υπήρχε κανένα αυτοκίνητο έξω. Ελέγχαμε τις κάμερες στις εννιά, στις εννιάμισι, στις δέκα, στις έντεκα… Τίποτα. Κοιμήθηκα.

​Την κόρη μου που έμενε μαζί του την είχα πάει εγώ στο μετρό, γιατί δούλευε νυχτερινή βάρδια έντεκα με επτά το πρωί. Στο κτίριο κοιμόταν η άλλη μου κόρη με το παιδί της στον τρίτο όροφο. Στις δύο και τέταρτο ουρλιάζει στο τηλέφωνο: "Μπαμπά, μας τίναξε, μας έκαψε το σπίτι!".

​Όπως ήμουν με τις πιτζάμες, ξυπόλητος, μπήκα στο αυτοκίνητο και έτρεξα εκεί, ειδοποιώντας ταυτόχρονα την Αστυνομία και την Πυροσβεστική. Η δεύτερη κόρη μου, που μένει στο διπλανό διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς, αλλά ευτυχώς τώρα είναι καλά και επέστρεψε σπίτι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

​Από την Ασφάλεια έμαθα μετά ότι λίγα λεπτά αργότερα πήγε στη Νυμφών και έκαψε τα άλλα αυτοκίνητα. Τον τελευταίο καιρό ρωτούσα την κόρη μου αν συνεισφέρει στα έξοδα και μου έλεγε "με το ζόρι πληρώνει έναν λογαριασμό". Μας παραπλάνησε όλους».

Δημογλίδου: Έχει απασχολήσει για αντίστοιχο περιστατικό στο παρελθόν πάλι με εμπρηστική επίθεση

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Live You», ο 46χρονος είχε απασχολήσει και παλαιότερα την Αστυνομία για αντίστοιχο περιστατικό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί ενώ έχει αναζητηθεί στη μόνιμη κατοικία του σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, καθώς έχει απασχολήσει ακόμα μία φορά.. Φαίνεται πως αυτός ο άνθρωπος έχει απασχολήσει για αντίστοιχο περιστατικό στο παρελθόν, και πάλι με τον ίδιο τρόπο με εμπρηστική επίθεση, πάλι στα Νότια Προάστια. Πέρασε απ' το Ναυτοδικείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείσα αν και το προηγούμενα περιστατικό που συνέβη το 2024 αφορούσε πρώην σύντροφό του, η κ. Δημογλίδου απάντησε, «φαίνεται ότι είναι με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο modus operandi».

«Αναζητείται, έχει ταυτοποιηθεί ως ο δράστης και των δύο επιθέσεων» πρόσθεσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του είχαν καταγραφεί στο παρελθόν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία.

Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε Γλυφάδα και Ηράκλειο

Ο 46χρονος αναζητείται για τρία περιστατικά πυρκαγιάς σε κατοικία και οχήματα, που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Γλυφάδα και το Νέο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 46χρονος είναι πρώην σύντροφος τριών γυναικών που συνδέονται με τα περιστατικά.

Μετά την επίθεση στο σπίτι ο 46χρονος φέρεται να μετέβη στην οδό Νυμφών, επίσης στη Γλυφάδα, όπου έβαλε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στα εμπρόσθια μέρη τους. Το ένα αυτοκίνητο ανήκει σε 55χρονη πρώην σύντροφο του φερόμενου δράστη και το άλλο ΙΧ ανήκει στον νυν σύντροφο της 55χρονης. Στο σημείο εντοπίστηκαν από την Πυροσβεστική δύο στουπιά πάνω στα καπό των οχημάτων.

Στη συνέχεια, στις 04:38, στην οδό Κρήτης στο Νέο Ηράκλειο, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε δεύτερο σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το όχημα που καταστράφηκε ολοσχερώς ανήκει σε 49χρονη, η οποία επίσης στο παρελθόν ήταν σύντροφος του 46χρονου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τα περιστατικά διενεργούν έρευνες τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας και Ηρακλείου.

Δείτε το βίντεο: