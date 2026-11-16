Δημογλίδου για την τραγωδία με το νήπιο στο Ηράκλειο: Δεν υπάρχουν ούτε στοιχεία παραμέλησης από τους γονείς ούτε δόλου

Από τις «πιο δύσκολες υποθέσεις» για την αστυνομία, χαρακτήρισε τον θάνατο του 1,5 έτους παιδιού στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά από κατάποση βενζίνης, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

Η ίδια μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τα μέλη της ΕΛ.ΑΣ πρέπει να διαχειριστούν «δύο γονείς για τους οποίους ταυτόχρονα πρέπει να ακολουθηθεί και η ποινική διαδικασία».

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«Εξετάζονται ως δράστες ενός αδικήματος ενώ ταυτόχρονα υπάρχει απώλεια ενός παιδιού με αυτόν τον τρόπο» σημείωσε χαρακτηριστικά η κα Δημογλίδου επισημαίνοντας ότι «συνεχίζει η κράτηση των δύο γονιών και ότι «φυσικά η δικαιοσύνη θα αποφασίσει για το εάν έχουν τελέσει κάποιο αδίκημα. Όμως δεν είναι εύκολη υπόθεση για την ΕΛ.ΑΣ».

Τέλος, απαντώντας στο εάν η εν λόγω υπόθεση είναι από αυτές που οι αστυνομικοί ψάχνοντάς τη λεν ότι “εδώ υπάρχει περιβάλλον παραμέλησης του μωρού” η κα Δημογλίδου απάντησε:

«Όχι και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει δόλο. Σε καμία περίπτωση».

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Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των γονιών του 18 μηνών παιδιού. Ο 38χρονος πατέρας και η 31χρονη μητέρα κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το cretalive.gr, στις 6 το απόγευμα της Κυριακής το άτυχο μωράκι βρισκόταν στο δωμάτιο του μπάνιου μαζί με τη 31χρονη μητέρα του.

Ενώ εκείνη έπλενε τα χέρια της στον νιπτήρα, το παιδάκι πρόλαβε, όπως περιγράφεται, να ανοίξει το ντουλαπάκι κάτω από τον νιπτήρα, να πιάσει το μπουκαλάκι με την καθαρή βενζίνη και να την πιει.