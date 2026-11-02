Δήμητρα Κατσαφάδου: «Η στήριξή μου στα αγγελούδια ξεπέρασε τις 33.000 ευρώ, το είχα διαισθανθεί για τη ΜΚΟ και τα έδωσα απευθείας στους γονείς» - iefimerida.gr

Στις αμφισβητήσεις για τη φιλανθρωπική της προσφορά σε παιδιά που συνδέονται με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» απάντησε δημόσια η Δήμητρα Κατσαφάδου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η επιχειρηματίας διευκρίνισε ότι επέλεξε να βοηθήσει απευθείας τις οικογένειες των παιδιών, παρακάμπτοντας τη ΜΚΟ λόγω δυσπιστίας. Υποστήριξε ότι η συνολική οικονομική της στήριξη προς τα παιδιά ξεπέρασε τις 33.000 ευρώ.

Για την τεκμηρίωση των ισχυρισμών της, δημοσιοποίησε παραστατικά που περιλαμβάνουν τραπεζική συναλλαγή 12.981 ευρώ, καθώς και απόδειξη ύψους 12.495 ευρώ η οποία αφορούσε την κάλυψη του κόστους αεροπορικών εισιτηρίων.

Η δημόσια τοποθέτησή της προκλήθηκε έπειτα από την αμφισβήτηση της φιλανθρωπικής της δράσης από τον πρόεδρο της ΜΚΟ. Η ίδια εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της για τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Επισυνάπτοντας επιπλέον τιμολόγια, επανέλαβε πως πλήρωσε απευθείας για τις ανάγκες των παιδιών, τονίζοντας ότι η συμβολή της ήταν αληθινή και ουσιαστική, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή της για την αμφισβήτηση.

Η γνωστή επιχειρηματίας δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αποδείξεις και παραστατικά, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική της συνεισφορά ξεπέρασε τις 33.000 ευρώ.

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Δήμητρα Κατσαφάδου: «Η στήριξή μου ήταν πάνω από 33.000 ευρώ»

Όπως εξήγησε, επέλεξε να βοηθήσει απευθείας τις οικογένειες των παιδιών, χωρίς να καταθέσει χρήματα στον λογαριασμό της συγκεκριμένης ΜΚΟ.

«Δεν ενεπλάκην με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ καθώς έχω φάει πολλές μαχαιριές και πλέον μπορώ και διαισθάνομαι το ότι πρέπει να βρω η ίδια τους γονείς του κάθε παιδιού που με έχει ανάγκη. Η στήριξή μου όμως στα συγκεκριμένα αγγελούδια ήταν πάνω από 33.000 ευρώ», έγραψε.

Ανάμεσα στα παραστατικά που δημοσίευσε περιλαμβάνονται μια τραπεζική συναλλαγή ύψους 12.981 ευρώ και μια απόδειξη 12.495 ευρώ για αεροπορικά εισιτήρια.

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«Αμφισβητήθηκα από τον πρόεδρο της ΜΚΟ»

Σε επόμενη ανάρτησή της, η Δήμητρα Κατσαφάδου εξέφρασε την ενόχλησή της για την αμφισβήτηση της προσφοράς της από τον πρόεδρο της οργάνωσης.

«Σας επισυνάπτω υποτυπωδώς κάποια από τα τιμολόγια που πλήρωσα απευθείας στα παιδάκια αυτά! Και αμφισβητήθηκα από τον πρόεδρο της ΜΚΟ για την αληθινή και ουσιαστική συμβολή μου σε αυτά. Ο Θεός όμως βλέπει τα πάντα», ανέφερε.