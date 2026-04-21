Χρ. Δήμας για Μετρό Θεσσαλονίκης: Μέσα στο καλοκαίρι η επέκταση προς Καλαμαριά -Πέντε νέοι σταθμοί - iefimerida.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Χρ. Δήμας για Μετρό Θεσσαλονίκης: Μέσα στο καλοκαίρι η επέκταση προς Καλαμαριά -Πέντε νέοι σταθμοί

Μετρό Θεσσαλονίκης / INTIME: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά το προσεχές καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Ο Χρ. Δήμας μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ σημείωσε ότι μες την επέκταση του μετρό θα δοθούν προς το κοινό πέντε νέοι σταθμοί.

«Το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι από τα πιο σύγχρονα όσον αφορά στα τεχνικά συστήματα», δήλωσε ο κ. Δήμας προσθέτοντας ότι τους τελευταίους 15 μήνες η λειτουργία του σε συνδυασμό με τα μέτρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της τροχαίας, έχει μειώσει κατά 15% τα οχήματα στο κέντρο της πόλης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 50% η κατασκευή του Fly Over

Όσον αφορά στην κατασκευή του Fly Over ο υπουργός Υποδομών δήλωσε ότι «κατασκευαστικά είμαστε πάνω από το 50%», ενώ πρόσθεσε ότι το έργο θα είναι έτοιμο το πρώτο εξάμηνο του 2027.

«Προχωράμε έργα οδικής ασφάλειας κατά μήκος του ΒΟΑΚ»

Ο ΒΟΑΚ δημιουργείται για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των ανθρώπων στην Κρήτη και όχι μόνο για τους τουρίστες, δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και πρόσθεσε ότι στο νησί υπήρχε σημαντική ανάγκη για υποδομές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

