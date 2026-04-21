Χρ. Δήμας για Μετρό Θεσσαλονίκης: Μέσα στο καλοκαίρι η επέκταση προς Καλαμαριά -Πέντε νέοι σταθμοί - iefimerida.gr

Την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά το προσεχές καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Ο Χρ. Δήμας μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ σημείωσε ότι μες την επέκταση του μετρό θα δοθούν προς το κοινό πέντε νέοι σταθμοί.

«Το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι από τα πιο σύγχρονα όσον αφορά στα τεχνικά συστήματα», δήλωσε ο κ. Δήμας προσθέτοντας ότι τους τελευταίους 15 μήνες η λειτουργία του σε συνδυασμό με τα μέτρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της τροχαίας, έχει μειώσει κατά 15% τα οχήματα στο κέντρο της πόλης.

Στο 50% η κατασκευή του Fly Over

Όσον αφορά στην κατασκευή του Fly Over ο υπουργός Υποδομών δήλωσε ότι «κατασκευαστικά είμαστε πάνω από το 50%», ενώ πρόσθεσε ότι το έργο θα είναι έτοιμο το πρώτο εξάμηνο του 2027.

«Προχωράμε έργα οδικής ασφάλειας κατά μήκος του ΒΟΑΚ»

Ο ΒΟΑΚ δημιουργείται για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των ανθρώπων στην Κρήτη και όχι μόνο για τους τουρίστες, δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και πρόσθεσε ότι στο νησί υπήρχε σημαντική ανάγκη για υποδομές.