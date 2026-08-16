Δήμαρχος Σαλαμίνας: Η φωτιά ξεκίνησε μέσα στο δάσος -Ζευγάρι τα δύο θύματα - iefimerida.gr

Για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, τις πρώτες πληροφορίες για τα δύο θύματα, αλλά και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη στήριξη των κατοίκων μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Θ. Παναγόπουλος.

Όπως ανέφερε, η φωτιά ξεκίνησε στην περιοχή Περιστέρια, μέσα σε δασική έκταση, ενώ αναφερόμενος στους δύο νεκρούς σημείωσε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει, πρόκειται για ζευγάρι.

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«Από ό,τι έχω ενημερωθεί, εκεί βρέθηκε νεκρό ένα ζευγάρι, το οποίο πρέπει να εγκλωβίστηκε και να κάηκε εκείνη τη στιγμή. Δεν έχω περισσότερη πληροφόρηση για το θέμα αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι αναμένει την επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να συνδέεται με ακαθάριστο οικόπεδο, ο κ. Παναγόπουλος τόνισε ότι το πρόβλημα των ακαθάριστων οικοπέδων είναι υπαρκτό στο νησί.

Όπως είπε, στη Σαλαμίνα υπάρχουν περισσότερα από 10.000 αδόμητα οικόπεδα, χωρίς να υπολογίζονται οι κατοικίες με μεγάλους ακάλυπτους χώρους, και «δυστυχώς δεν τα καθαρίζουν όλοι όπως θα έπρεπε».

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε, επίσης, στα μέτρα που έχει λάβει ο Δήμος για τη φιλοξενία και την εξυπηρέτηση των πολιτών που απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που απειλήθηκαν από τις φλόγες.

Όπως είπε, έχει ήδη διατεθεί δημοτική αίθουσα για την προσωρινή φιλοξενία κατοίκων, ενώ οργανώθηκε και η μεταφορά πολιτών από την παραλία Σατερλί, όπου συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός ανθρώπων, καθώς και από τη γειτονική περιοχή Κολώνες.

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Για την απομάκρυνσή τους χρησιμοποιήθηκαν δύο φέρι μποτ, τα οποία μετέφεραν τους πολίτες στο πορθμείο της Φανερωμένης. Εκεί, σύμφωνα με τον δήμαρχο, είχαν ήδη διατεθεί λεωφορεία του τοπικού ΚΤΕΛ, προκειμένου να μεταφέρουν τον κόσμο προς το Δημαρχείο.

Στον χώρο φιλοξενίας προσφέρθηκαν νερό και φαγητό, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ομάδα του Ερυθρού Σταυρού, παρέχοντας υποστήριξη στους πολίτες που έχουν ανάγκη.