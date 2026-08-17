Δήμαρχος Σαλαμίνας στο iefimerida.gr: «Δεν γνωρίζουμε εάν ήταν εμπρησμός -Έχουν καεί περίπου 15 σπίτια» - iefimerida.gr

Τα 15 φτάνουν τα σπίτια που κάηκαν από τις δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στη Σαλαμίνα σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού Γιώργο Παναγόπουλο ο οποίος απαντώντας στα σενάρια περί εμπρησμού επισημαίνει ότι «περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία από το ανακριτικό της πυροσβεστικής».

«Μετράμε τις πληγές μας» αναφέρει μιλώντας στο iefimerida.gr ο κ. Παναγόπουλος κάνοντας λόγο για «απέραντη θλίψη για τους ηλικιωμένους που χάθηκαν στην έναρξη της πυρκαγιάς» στη Σαλαμίνα.

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«Έχουν καεί περίπου 15 σπίτια και αυτή την ώρα περιμένουμε στο Δημαρχείο τον υφυπουργό προστασίας του Πολίτη, τον κ. Κατσαφάδο, για να πραγματοποιήσουμε αυτοψία στις πληγείσες περιοχές και να ξεκινήσει και η καταγραφή των ζημιών» σημειώνει ο ίδιος.

Δεν γνωρίζουμε εάν ήταν εμπρησμός - Περιμένουμε τα στοιχεία της πυροσβεστικής

Κληθείς να σχολιάσει σχετικά με το αν οι δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν μέσα διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών αποτελούν εμπρηστική ενέργεια, ο δήμαρχος Σαλαμίνας τονίζει:

«Δεν γνωρίζουμε εάν ήταν εμπρησμός, όπως λένε οι πολίτες εδώ στο νησί, αλλά σίγουρα μας προξενεί μεγάλη εντύπωση ότι ξεκίνησαν στο νησί δύο πυρκαγιές σε διαφορετικά σημεία και κατέστρεψαν δυο από τα πιο ωραία κομμάτια της Σαλαμίνας. Θα περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία από το ανακριτικό της πυροσβεστικής».

Καταληκτικά ο κ. Παναγόπουλος σημειώνει ότι «εμείς από την πλευρά μας σηκώνουμε τα μανίκια και προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τις ζημιές».