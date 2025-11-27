Δήμαρχος βόρειας Κέρκυρας: Βιβλικές καταστροφές από την κακοκαιρία -Έχουν γίνει ζημιές εκατομμυρίων σε υποδομές - iefimerida.gr

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Κέρκυρα λόγω της κακοκαιρίας που σφυροκοπά ανελέητα με μεγάλο όγκο νερού το νησί.

Μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Action24 ο δήμαρχος βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης ανέφερε ότι έχουν γίνει βιβλικές καταστροφές.

«Ξαφνικά πέφτει μια καταιγίδα...»

«Στη βόρεια Κέρκυρα για πέμπτη ημέρα δοκιμάζεται όλος ο τόπος. Βιβλικές καταστροφές. Χθες αυτό το κύμα πέρασε στη κεντρική και νότια Κέρκυρα και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές. Δεν λειτουργούν τα σχολεία, ποτάμια έχουν ξεχειλίσει, σπίτια έχουν πλημμυρίσει», ανέφερε αρχικά ο κ. Μαχειμάρης.

«Η κατάσταση είναι τραγική, να δούμε ποιο θα είναι το αποτύπωμα μετά το τσουνάμι των πέντε ημερών που πέρασε ο βορράς. Μιλάμε για ζημιές σε υποδομές που κοστίζουν εκατομμύρια. Πολλά χωριά δεν έχουν πρόσβαση, άλλα δεν έχουν νερό. Γίνονται μεγάλες μάχες για την ηλεκτροδότηση. Μεταφέρουμε ανθρώπους από σπίτια σε σπίτια, ειδικά τους ασθενείς. Εκεί που πάει λίγο να εξομαλυνθεί ο καιρός ξαφνικά πέφτει μια καταιγίδα σε συγκεκριμένα χωριά και οικισμούς και φοβερές συνέπειες», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του δημάρχου βόρειας Κέρκυρας: