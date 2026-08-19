Τελευταίο «αντίο» στον δήμαρχο Φούρνων Κορσεών, Δημήτρη Καρύδη -Αποχαιρετισμός με καπνογόνα και κόρνες πλοίων [βίντεο] - iefimerida.gr

Με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο αποχαιρέτησαν κάτοικοι των Φούρνων Κορσεών τον δήμαρχο Δημήτρη Καρύδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 57 ετών.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης, απεβίωσε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου έπειτα από πολυετή μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία και στους φορείς.

Πλήθος κόσμου, τοπικοί φορείς και συγγενείς υποδέχθηκαν τη σορό του εκλιπόντος στο λιμάνι του νησιού. Η άφιξη της νεκροφόρας συνοδεύτηκε από τιμητική πομπή σκαφών με καπνογόνα και ήχους από κόρνες πλοίων.

Η εξόδιος ακολουθία για τον Δημήτρη Καρύδη τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φούρνων. Στην τελετή προεξήρχε ο Μητροπολίτης Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ. Ευσέβιος, παρουσία πλήθους κόσμου που συνόδευσε το φέρετρο.

Ο Δημήτρης Καρύδης είχε αναλάβει τη δημαρχία τον Δεκέμβριο του 2020. Η σύζυγός του, Μαρίτσα Σπανού, τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση, χαρακτηρίζοντάς τον μαχητή τόσο στη ζωή όσο και στον θάνατο.

Το πλοίο «Μεγαλόχαρη» μετέφερε τη νεκροφόρα με τη σορό του εκλιπόντος στο νησί προκειμένου να τελεστή η εξόδιος ακολουθία.

Δίπλα στο πλοίο έπλευσαν μικρότερα φουσκωτά σκάφη και καΐκια, τα οποία άναψαν πορτοκαλί καπνογόνα, ενώ, παράλληλα, εκκωφαντικός ήταν ο θόρυβος από τις κόρνες των πλοίων, θέλοντας έτσι να τιμήσουν τη μνήμη του Δημήτρη Καρύδη.

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Η μάχη με τον καρκίνο για τον δήμαρχο Φούρνων Κορσεών

Σύμφωνα με πληροφορίες του samos24.gr, τα τελευταία χρόνια ο δήμαρχος Φούρνων Κορσεών έδινε μάχη με τον καρκίνο και άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

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Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων περίμεναν στο λιμάνι του νησιού προκειμένου να συνοδεύσουν το φέρετρο του δημάρχου στην εκκλησία.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φούρνων, προεξάρχοντος του σεβασμιωτάτου μητροπολίτη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ. Ευσεβίου.

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Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του

Σε μια συγκινητική ανάρτηση η Μαρίτσα Σπανού, σύζυγος του Δημήτρη Καρύδη, έγραψε: «Αγάπη μου γλυκιά, μαχητής στη ζωή, μαχητής και στον θάνατο. Από σήμερα ομορφαίνει ο ουρανός και σκοτεινιάζει το σπίτι μας».

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Φωτογραφίες: Facebook samos24.gr

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Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Καρύδης είχε αναλάβει τη δημαρχία των Φούρνων Κορσεών τον Δεκέμβριο του 2020, διαδεχόμενος τον Γιάννη Μαρούση. Το Δ.Σ. και το προσωπικό του δήμου, καθώς και πλήθος τοπικών φορέων του Νομού Σάμου, εξέφρασαν συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του εκλιπόντος.

