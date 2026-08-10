Κοινή δήλωση Μελόνι-Φρεντέρικσεν κατά της «ανεξέλεγκτη μετανάστευση» -Ζητούν κέντρα επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες - iefimerida.gr

Κατά της «ανεξέλεγκτης μετανάστευσης» τάχθηκαν Τζόρτζια Μελόνι και Μέτε Φρεντέρικσεν μέσω κοινής γραπτής δήλωσης.

Στο μήνυμά τους, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρωθυπουργός της Ιταλίας και η Δανή ομόλογός της τονίζουν ότι «κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τις αρνητικές επιπτώσεις της παράνομης μετανάστευσης στις κοινωνίες μας» διότι παράγεται «αύξηση της εγκληματικότητας, πίεση στις προσφερόμενες από το δημόσιο υπηρεσίες και μείωση του δείκτη εμπιστοσύνης των πολιτών».

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«Αποτελεί χρέος μας να συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες με αποφασιστικότητα, ώστε να προσφέρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στους πολίτες -ιδίως στους πιο ευάλωτους- και να πετύχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία για τις κοινωνίες μας», προσθέτουν.

Ζητούν κέντρα επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες

Μελόνι και Φρεντέρικσεν ζητούν «την δημιουργία κέντρων επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες, όπως κι άλλες καινοτόμες λύσεις εκτός Ευρώπης» και «σεβασμό των ευρωπαϊκών αρχών και νόμων» από τους παράτυπους αλλά και νόμιμους μετανάστες που ζουν στις διάφορες χώρες της Ευρώπης.

«Και οι δυο μας είμαστε περήφανες για την πολιτιστική, χριστιανική κληρονομιά της Ευρώπης και θέλουμε να την προστατέψουμε.

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«Αυτό που περιμένουμε από όσους φθάνουν στις χώρες μας και επιλέγουν να μετατρέψουν την Ευρώπη σε σπίτι τους, είναι να σεβαστούν τις αξίες μας και να μην προσπαθήσουν να μας επιβάλουν πρότυπα ζωής τα οποία δεν συμμεριζόμαστε», ολοκληρώνουν οι δυο πρωθυπουργοί.