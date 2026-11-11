Δικογραφία σε βάρος του Ηλία Καίσαρη, του ιδιοκτήτη και των υπαλλήλων της εταιρείας καθαρισμού για τις αναθυμιάσεις στο ιδιωτικό σχολείο - iefimerida.gr

Δικογραφία σε βάρος των τριών που είχαν προσαχθεί, αλλά και του ιδιοκτήτη των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη, του Ηλία Καίσαρη, σχηματίστηκε για την υπόθεση με τις αναθυμιάσεις στο ιδιωτικό σχολείο στο Κορωπί, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.

Η δικογραφία αφορά, εκτός του Ηλία Καίσαρη, τον ιδιοκτήτη της εταιρείας που έκανε τον καθαρισμό, καθώς και τους δύο υπαλλήλους που πήγαν για την εργασία.

Πιο αναλυτικά:

Για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 306 Π.Κ. (έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο)

Για τους δύο υπαλλήλους, για σωματική βλάβη από αμέλεια

Για τον ιδιοκτήτη των Εκπαιδευτηρίων για έκθεση.

Να σημειωθεί πως οι πρώτοι τρεις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι, κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης Αθηνών.

Για τον ιδιοκτήτη των Εκπαιδευτηρίων δεν κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία και δεν συνελήφθη.