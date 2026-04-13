Δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση σε βάρος της γυμνάστριας-influencer που συνελήφθη μετά από καταδίωξη στο Κορωπί - iefimerida.gr

Δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού (αναβολικά) σχηματίστηκε σε βάρος της influencer που συνελήφθη στο Κορωπί.

Η σύλληψη της 48χρονης γυμνάστριας και influencer έγινε τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου στο Κορωπί.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα της 48χρονης να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, της έκαναν σήμα να σταματήσει, ωστόσο εκείνη ανέπτυξε ταχύτητα. Τελικά, μετά από καταδίωξη οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το αυτοκίνητό της 48χρονης σε πρατήριο καυσίμων.

Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η γυμνάστρια ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ﻿, ενώ στο όχημά της εντοπίστηκαν δεκάδες αναβολικά δισκία.