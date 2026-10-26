Δικηγόρος Λιόλιου: «Ο εντολέας μου θα αθωωθεί» -«Δεν διακινούσε τα ταληράκια, άλλοι τα έδιναν» - iefimerida.gr

Την άποψη πως θα αθωωθεί ο Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν υπάρχουν στοιχεία πως είχε γνώση για στημένους αγώνες στο μπάσκετ, εξέφρασε ο δικηγόρος του Παναγιώτης Παπαϊωάννου.

Ο κ. Παπαϊωάννου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» όπου μίλησε για τον εντολέα του μετά την απόφαση προφυλάκισης, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία και πως κανείς δεν κατονομάζει τον Λιόλιο.



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«Οι προστατευόμενοι μάρτυρες έχουν εγκληματήσει, δεν λένε για τον Λιόλιο»

«Υπάρχουν δύο μάρτυρες οι οποίοι είναι προστατευόμενοι. Δηλαδή έχουν εγκληματήσει, έχουν ομολογήσει και απέχει ο εισαγγελέας από την ποινική δίωξή τους γιατί καταθέτουν δίνοντας υπόλοιπα πρόσωπα. Σε αυτή την κατάθεση δεν λένε ποτέ για τον κατηγορούμενο κ. Λιόλιο, λένε για άλλα πρόσωπα που σύμφωνα με τη δική τους εκδοχή δρούσαν αντί αυτού, ήταν κοντά του», τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου.

«Έχουμε λοιπόν μια δικογραφία στην οποία πρόσωπα τα οποία καταθέτουν τα ίδια ''είχαμε οικονομικά προβλήματα, ζητούσαμε 50.000, ζητούσαμε χάρες, κάναμε χάρες'', όχι στον Λιόλιο αλλά σε άλλους. Όταν λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, σε αυτό το επίπεδο, έχουμε ενδείξεις, όχι αποδείξεις. Θα κριθεί από το δικαστήριο αν αυτά αποτελούν αποδείξεις, γι' αυτό επιμένω ότι θα αθωωθεί ο κ. Λιόλιος. Το τι έκαναν οι άλλοι δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Ειπώθηκε ότι στρατολογούνταν διαιτητές και ότι έγινε προσπάθεια για να βγει ο Λιόλιος το 2017, ενώ το 2017 δεν υπήρχε νομικό καθεστώς για εκλογές στην ΕΟΚ, λέει κάποιος ψέματα ή όχι; Φυσικά λέει», σημείωσε ο δικηγόρος του κ. Λιόλιου.

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Για τα «στημένα» στο σχολικό πρωτάθλημα

«Για το σχολικό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το ότι επηρέαζε τα σχολικά πρωταθλήματα, το λέει ο ένας από τους δύο μάρτυρες. Λέει ότι "τα επηρέαζα γιατί μου έλεγε κάποιος", όχι ο Λιόλιος. Λέει λοιπόν ότι "έδινα παραπάνω βολές, ότι προσπαθούσα να επηρεάσω και τους έλεγα κάνω αυτό που θέλετε γιατί δεν με προάγετε". Δύο είναι οι ομάδες που αφορούν τα παιχνίδια που φέρονται να επηρεάστηκαν. Η σχολική ομάδα της Αναγέννησης έχει βγάλει και ανακοίνωση, πήρε παγκόσμιο συλλόγων, ήταν άξια ομάδα και κανένα από τα παιδιά δεν αξιοποίησε το παγκόσμιο κύπελλο για να περάσει στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή πέρασαν στις δικές τους επιλογές. Δηλαδή πρόκειται για μία διεστραμμένη προβολή ενός γεγονότος, το οποίο ο διεφθαρμένος μάρτυρας παραδέχεται ότι ήθελε να επηρεάσει. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, 17 ελεύθερες βολές χτύπησαν στεφάνι από την αντίπαλη ομάδα, τι να κάνει κανείς να μην χάσει;» υπογράμμισε ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου και συνέχισε:

«Ο Λιόλιος δεν κατηγορείται ότι διακινούσε τα ταληράκια, άλλοι έδιναν τα ταληράκια.

Έχουν κατηγορηθεί άνθρωποι σε κορυφαίες θέσεις για το τι έκανε ο περίγυρός τους. Ευθύνη για το ότι τους άφησαν να λειτουργούν στον περίγυρό τους έχουν, ποινική ευθύνη για το τι ήξεραν είναι διαφορετικό πράγμα. Ισχύει αυτό και έχει ισχύσει για πάρα πολλούς.

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει μόνιμη κατοικία, έχει μία επιφάνεια ελεγμένη από όλες τις φορολογικές αρχές και είναι διαθέσιμος να ελεγχθεί και έχει ελεγχθεί πολλές φορές».

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«Την ομάδα την είχε έως το 2021», απάντησε σχετικά με τον Προμηθέα.

«Χθες ήμασταν 13 ώρες σε ανακριτή και εισαγγελέα, διαψεύσαμε κάθε κατηγορία. Δυστυχώς βρεθήκαμε ενώπιον μιας απόφασης πέντε γραμμών η οποία λέει ότι επηρέαζε τους αγώνες. Αυτή είναι η απόφαση για έναν άνθρωπο που πλήρωσε 75 εκατ. ευρώ φόρους τα τελευταία χρόνια. Χωρίς κανένα επιχείρημα. Δεν υπάρχουν ούτε δικά του μηνύματα στη δικογραφία. Μία εβδομάδα πριν τη σύλληψη έβγαιναν δημοσίως και έλεγαν ότι θα γίνει αυτό. Είναι δυνατόν η αιτιολογία να στηρίζεται σε αξιολογικές κρίσεις και όχι σε στοιχεία; Θα μπορούσε να λέει ότι στο τάδε παιχνίδι έγινε αυτό».