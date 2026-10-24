«Σκευωρία, δεν υπάρχει στοιχείο στη δικογραφία που να εμπλέκει τον εντολέα μου» λέει ο δικηγόρος του Βαγγέλη Λιόλιου - iefimerida.gr

Στο ΕΡΤnews μίλησε σήμερα ο δικηγόρος του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η υπεράσπιση του Βαγγέλη Λιόλιου απορρίπτει την εμπλοκή του, ισχυριζόμενη ότι η κατηγορία βασίζεται σε «διηγήσεις» τρίτων προσώπων και όχι σε μηνύματα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τον πρόεδρο της ΕΟΚ με τα αδικήματα.

Ο δικηγόρος του προέδρου της ΕΟΚ κάνει λόγο για οργανωμένη σκευωρία, η οποία θα αποδειχθεί σύντομα. Επικαλείται παράλληλα τη στήριξη πολλών παραγόντων του αθλητισμού που γνωρίζουν για τον πόλεμο που δέχεται ο πελάτης του.

Αμφισβητείται έντονα η αξιοπιστία των μαρτύρων κατηγορίας, οι οποίοι περιγράφονται ως άτομα με οικονομικά προβλήματα, εμπλοκή σε απάτες ή προσωπική εμπάθεια, και με βάση τις καταθέσεις των οποίων εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης.

Τονίζεται η απουσία στοιχείων ποινικής ευθύνης για τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος περιγράφεται ως επιφανής επιχειρηματίας. Η προφυλάκισή του, βασισμένη σε αναξιόπιστες διηγήσεις, χαρακτηρίζεται ως δυσανάλογη και επιζήμια για τη φήμη του.

Ο δικηγόρος του Βαγγέλη Λιόλιου υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν στη δικογραφία στοιχεία που να εμπλέκουν τον εντολέα του με την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

«Δεν υπάρχει στοιχείο στη δικογραφία που να τον εμπλέκει»

Ο κ. Παπαϊωάννου αναγνώρισε ότι «η δικογραφία είναι βαριά όσον αφορά τα πρόσωπα που εμπλέκονται και είναι αρκετά».

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«Yπάρχουν μια σειρά από διαιτητές και από παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται, οι οποίοι είναι κορυφαίοι διαιτητές που ορίζονταν και σε διεθνές επίπεδο και με κορυφαίες αποδόσεις. Το αν λοιπόν αυτοί ήταν ορισμένοι νομίμως, το αν έκαναν μία νόμιμη δουλειά και αν έκαναν κάποια παράνομη δουλειά, που αυτοί οι συγκεκριμένοι μάρτυρες που καταθέτουν τώρα δήθεν αποκαλύπτουν, αυτό θα κριθεί σε βάθος χρόνου», προσέθεσε ωστόσο αμφισβήτησε την εμπλοκή του προέδρου της ΕΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η κατηγορία βασίζεται σε «διηγήσεις συγκεκριμένων προσώπων. Σε τίποτα άλλο».

«Διηγήσεις, όχι μηνύματα, διηγήσεις, που λένε “ότι μου είπε, σου είπα”, δήθεν χωρίς στοιχεία», ανέφερε ακόμα και ισχυρίστηκε πως «τα μηνύματα που έχουν διαρρεύσει δεν οδηγούν σε καμία σύνδεση του με τα ευνομούμενα αδικήματα».

«Δεν υπάρχει στοιχείο στη δικογραφία που να τον εμπλέκει», ανέφερε επίσης και υποστήριξε πως τα μηνύματα και ο αγώνας σχολικού πρωταθλήματος που αναφέρονται στη δικογραφία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τον κ. Λιόλιο.

«Κανένα αυτά τα μηνύματα δεν αφορά τον Λιόλιο»

Αναγνώρισε πως στη δικογραφία περιλαμβάνονται μηνύματα «αλλά δεν συνδέονται με τα αδικήματα». «Κανένα αυτά τα μηνύματα δεν αφορά τον Λιόλιο, κανένα. Όταν λέει κάποιος μια ιστορία, πρέπει να επικαλύπτεται, να διασταυρώνεται από κάποια άλλα στοιχεία. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Λέει κάποιος, ο οποίος ομολογεί ότι έχω οικονομικό πρόβλημα, μία ιστορία. Τίποτε άλλο δεν συνδέει τον κατηγορούμενο», συμπλήρωσε.

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Ισχυρίστηκε ότι υπάρχει σκευωρία σε βάρος του προέδρου της ΕΟΚ. «Η σκευωρία δεν είναι κάτι το οποίο είναι ένας ισχυρισμός. Θα αποδειχθεί. Η αλήθεια θα ακουστεί και θα αποδειχθεί και θα ξεκινήσουμε από αύριο. Αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να προτρέχουμε», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα δώσουμε αναλυτική εξήγηση. Έχουμε δώσει και δημοσίως υπομνήματα από το καλοκαίρι για μία υπόθεση που έτρεχε παράλληλα της αθλητικής δικαιοσύνης. Έχουν ειπωθεί και αναλυθεί τα μηνύματα, έχουν καταθέσει υπέρ του κ. Λιόλιου πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι σοβαροί και διαιτητές και παράγοντες του αθλητισμού, ότι “γνωρίζουμε τον πόλεμο που δέχεται. Περιμέναμε την εξέλιξη, είμαστε στο πλευρό του και δεν υπάρχει τίποτα”», προσέθεσε.

Αμφισβήτησε την αξιοπιστία των μαρτύρων

Παράλληλα ο δικηγόρος του Βαγγέλη Λιόλιου αμφισβήτησε την αξιοπιστία των μαρτύρων με βάση τις καταθέσεις των οποίων εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης.

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«Όταν δύο μάρτυρες λένε ο πρώτος είχα οικονομικό πρόβλημα, ζητούσα 50.000 από τον έναν, 100.000 από τον άλλον, πρόσωπο το οποίο δημοσίως έχει μόνος του πει ότι είναι αυτός που είχε εμπλακεί σε διάφορες απάτες με κρυπτονομίσματα, κρυβόταν, έκανε απόπειρες αυτοκτονίας και είχε οικονομικό πρόβλημα. Αυτό είναι το πρώτο πρόσωπο που καταθέτει και δίνει αυτά τα στοιχεία με βάση τα οποία βγήκαν τα εντάλματα. Το δεύτερο πρόσωπο είναι ένας διαιτητής χαμηλών κατηγοριών, ο οποίος έχει πει “χωρίς να μπορώ να αποδείξω το ότι ήξερε ο Λιόλιος, πιστεύω ότι ήξερε”. Ένας τρίτος μάρτυρας, είναι ένα πρόσωπο, το οποίο ήδη έχει μηνυθεί πριν από τα γεγονότα αυτά για συμμετοχή σε συμμορία και άλλα αδικήματα σε βάρος του Λιόλιου. Αυτοί οι τρεις είναι που στηρίζουν την κατηγορία. Με βάση αυτές τις τρεις καταθέσεις εκδόθηκαν τα εντάλματα», είπε ακόμα.

«Οι άνθρωποι αυτοί καταθέτουν μόνοι τους “εμείς δίναμε λεφτά στους διαιτητές, εμείς κάναμε χάρες σε κάποιους”, όχι στον κ. Λιόλιο, σε άλλα πρόσωπα», προσέθεσε.

«Δεν υπάρχει στοιχείο το οποίο να τον εμπλέκει. Υπάρχουν διηγήματα προσώπων των οποίων η αξιοπιστία πνέει τα λοίσθια κυριολεκτικά και ελέγχονται και ποινικά», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στον εντολέα του, τόνισε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο με σοβαρή οικονομική επιφάνεια, έναν επιστήμονα γνωστό σε όλη την Ελλάδα, στον οποίον δεν βρέθηκε κάποιο χρηματικό ποσό, έχει μια διαφανέστατη σειρά από επιχειρήσεις και ο οποίος έχει βρεθεί στη φυλακή.

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«Δεν ξέρω αν συνειδητοποιείτε το μέγεθος του σοκ το οποίο υφίσταται. Ο κάθε ένοχος, όταν κριθεί από δικαστήριο, πρέπει να να υφίσταται τις συνέπειες. Εδώ όμως προκρίνουμε ενοχή με βάση διηγήσεις προσώπων που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά», συμπλήρωσε. «Η λεγόμενη ευθύνη εκ της θέσεως που είναι ευθύνη είναι διαφορετικό πράγμα να έχεις ποινική ευθύνη, για την οποία πρέπει να υπάρχουν γεγονότα και στοιχεία. Το ότι γνώριζες, συμμετείχες, παρότρυνες, πρότεινες εσύ ο ίδιος. Γι’ αυτό μιλάμε. Γι’ αυτό συνελήφθη και γι’ αυτό δεν υπάρχει στοιχείο», ανέφερε επίσης.

Ακόμα είπε πως «όταν κάποιοι άνθρωποι έχουν συλληφθεί, πέφτει επάνω τους μια σκιά, η οποία σκιά είναι δύσκολο να βγει όταν αθωωθούν. Απλώς εδώ έχουμε το δυσμενές προνόμιο να είμαστε στη φυλακή, όλος ο κόσμος να συζητάει ότι αφού είσαι σε φυλακή κάτι θα έκανες. Ε, δεν είναι έτσι πάντα».