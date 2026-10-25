Δικηγόρος Βαγγέλη Λιόλιου μετά την προφυλάκισή του: Είναι αθώος, άλλος χαίρεται τελευταίος [βίντεο] - iefimerida.gr

«Ο Ευάγγελος Λιόλιος ήταν αθώος, είναι αθώος και θα αποδειχθεί αθώος»: Αυτό δήλωσε ο δικηγόρος του πρώην προέδρου της ΕΟΚ, μετά την προφυλάκιση του πελάτη του.

Ο δικηγόρος Παναγιώτης Παπαϊωάννου, αμφισβήτησε την αιτιολογία της απόφασης του ανακριτή, τονίζοντας πως «η αλήθεια είναι μία και δε φοβάται τίποτα».



H δήλωση του κ. Παπαϊωάννου εκ των συνηγόρων του Βαγγέλη Λιόλιου, μετά την απόφαση για την προφυλάκιση του



«Μετά από πάνω από δώδεκα ώρες διαδικασία αποφασίστηκε η συνέχιση της προσωρινής κράτησης του Ευάγγελου Λιόλιου, του πρώην από σήμερα προέδρου της ΕΟΚ. Και έχω να πούμε το εξής: Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να εργαλειοποιήσουν τη δικαιοσύνη. Η αλήθεια είναι μία και δε φοβάται τίποτα απολύτως. Ο Ευάγγελος Λιόλιος ήταν αθώος, είναι αθώος και θα αποδειχθεί αθώος. Η αιτιολογία δε της του εντάλματος που εκδόθηκε για την προσωρινή κράτηση είναι χαμηλή, χαμηλού, χαμηλών πτήσεων. Είναι δυσανάλογα ρηχό σε σχέση με το βάρος της υπόθεσης και ελλιποβαρές νομικά. Δηλαδή λυπάμαι που το λέω σήμερα η δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε, αλλά δε φοβόμαστε. Τέτοιοι πρώτοι γύροι κερδίζονται πολύ από αυτούς που κατασκευάζουν την πραγματικότητα. Άλλος χαίρεται τελευταίος και αυτό θα το δείτε. […] Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Δεν αισθανόμαστε ότι έχουμε τρωθεί στο ελάχιστο. Η αλήθεια υπέφερε σήμερα και υπέφερε από την πολύωρη αναμονή για να έχουμε μια αιτιολογία για την οποία νομικά δεν πρέπει να είμαστε καθόλου υπερήφανοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα απαντήσουμε προσωρινά σε ερωτήσεις. Σας σεβόμαστε και εσάς για την υπομονή σας και παρακαλούμε και εμάς. Ευχαριστώ».