Δίκη στα Τέμπη: Συνεχίζεται σήμερα το δικαστήριο, εκρηκτικό κλίμα με Κωνσταντοπούλου - iefimerida.gr

Συνεχίζεται σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 6/4, η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις» της Λάρισας, η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί με τη διαδικασία της νομιμοποίησης των παραστάσεων προς υποστήριξη της κατηγορίας των συγγενών των θυμάτων και των επιζώντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

H συγκεκριμένη διαδικασία είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη -δεύτερη κατά σειρά- συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, την περασμένη Τετάρτη. Περισσότεροι από 100 συγγενείς που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Οι υπόλοιποι, που ξεπερνούν τους 130 θα υποβάλουν σήμερα τις δηλώσεις τους, ενώ παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας θα δηλώσει και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων.

Δίκη για τα Τέμπη: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την αίθουσα

Παρά τις αλλαγές στη δικαστική αίθουσα με την προσθήκη επιπλέον θέσεων, η οριοθέτηση των συγγενών των θυμάτων στο πίσω μέρος του δικαστηρίου και σε έναν δεύτερο χώρο, όπου δεν υπάρχει απευθείας οπτική επαφή με την έδρα, αλλά η διαδικασία προβάλλεται μέσω οθονών, εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις από τους συγγενείς των θυμάτων. Διαμαρτυρίες συνεχίζουν να υπάρχουν και για την αυξημένη αστυνομική παρουσία στη δικαστική αίθουσα.

«Είναι αδιανόητο να περιορίζουν τους συγγενείς σε βοηθητικούς χώρους και να παρακολουθούν τη δίκη από οθόνες. Απαιτούμε πλήρη πρόσβαση όλων των συγγενών στην κύρια αίθουσα, χωρίς περιορισμούς, εναλλαγές και τμηματική είσοδο. Απαιτούμε να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις που προκλητικά είχαν πλημμυρίσει την αίθουσα. Οι συγγενείς των θυμάτων δεν είμαστε «εγκληματική οργάνωση», για να μας «υποδέχονται» ακόμα και δυνάμεις της ΟΠΚΕ!», τονίζουν με ανακοίνωσή τους οι συγγενείς των θυμάτων.

Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων από την πλευρά της τονίζει πως «απαίτηση όλων είναι η απόδοση δικαιοσύνης» και σημειώνει πως «επιβάλλεται να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις ώστε να διασφαλιστεί η ουσιαστική δυνατότητα παρακολούθησης της δίκης από τους διαδίκους».

Εντάσεις με πρωταγωνίστρια την Κωνσταντοπούλου

Όμως, αντιδράσεις από συγγενείς και των δικηγόρους έχουν προκαλέσει οι συνεχείς εντάσεις εντός της δικαστικής αίθουσας. Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση την αρχή έκανε ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος την ώρα που η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαμαρτυρόταν για δικονομικά ζητήματα, φώναξε δυνατά μέσα στην αίθουσα ζητώντας να επικρατήσει απόλυτη ησυχία κατά τη διάρκεια της δικής του νομιμοποίησης στη δίκη.

«Θα το θεωρήσω τεράστια ασέβεια στα παιδιά μου, όποιος τολμήσει να μιλήσει. Απαιτώ απόλυτη ησυχία, όταν θα ακουστούν τα ονόματα των παιδιών μου» είχε πει με αποφασιστικότητα ο πατέρας των δύο δίδυμων κοριτσιών, μην αφήνοντας περιθώριο σε κανέναν να διακόψει τη διαδικασία.

Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι σταθερή της θέση είναι η πρόοδος της δίκης και η αναζήτηση της αλήθειας και «φωτογραφίζει» την Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας πως «αντίθετες συμπεριφορές, που εκδηλώθηκαν από συγκεκριμένη δικηγόρο, μας βρίσκουν κατηγορηματικά αντίθετους και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. […] Το Δικαστήριο, το οποίο έχει την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής της δίκης, οφείλει να τηρεί το Νόμο. Ουδείς είναι υπεράνω του Νόμου και ουδείς δικαιούται διακριτικής μεταχείρισης». Με ανάρτησή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «θλιβερή και συκοφαντική» την ανακοίνωση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και σημειώνει: «Ο Φλωρίδης ζητά από τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και από τον κ. Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, νεοεκλεγέντα Πρόεδρο του ΔΣΑ την κεφαλή μου, την κεφαλή συγκεκριμένης δικηγόρου, επί πίνακι. Κι ένας εθελόδουλος μηχανισμός σπεύδει να δώσει διαπιστευτήρια».

Η δίκη για τα βίντεο των Τεμπών

Η κύρια δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία συνεχίζεται την ώρα που η έτερη δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για τα βίντεο αναβλήθηκε επ΄αόριστον. Τα όσα οδήγησαν στο να γίνει δεκτή η δήλωση αποχής της προέδρου και να τιναχτεί η δίκη στον αέρα μετά από είκοσι συνεδριάσεις.

Η απόφαση για επ’ αόριστον αναβολή της δίκης «είναι άκυρη, διότι ακριβώς ελήφθη χωρίς ακρόασή μας» δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όμως, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έβαλε και πάλι ευθέως κατά της συνηγόρου συγγενών θυμάτων κάνοντας λόγο για «καθημερινή αρένα που στήνεται από τα θηρία της ματαιοδοξίας», που «εμποδίζει απροκάλυπτα την αναζήτηση της αλήθειας», με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να απαντά ότι «αυτό, το οποίο επιχειρεί ο κύριος Φλωρίδης σε συνεργασία με τον κύριο Σεβαστίδη και κάποιους επίορκους είναι ο ορισμός της κατάχρησης εξουσίας».