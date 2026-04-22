Δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι: «Εμείς δεν ρίχνουμε πιστολιές», είπε η σύζυγος του βασικού κατηγορούμενου - iefimerida.gr

Με την κατάθεση της συζύγου του βασικού κατηγορούμενου για τον θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι τον Ιούνιο του 2017 συνεχίστηκε η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Η μάρτυρας αρνήθηκε ότι ο σύζυγός της πυροβολούσε στον αέρα, υποστηρίζοντας ότι η οικογένειά της βρισκόταν σε πένθος.

«Εμείς δεν ρίχνουμε πιστολιές. Δεν ρίξαμε με πιστόλι. Είχαμε και πένθος τότε γιατί είχα χάσει τους γονείς μου. Εμείς μάθαμε τι έχει γίνει όταν ήρθαν αστυνομικοί στο σπίτι μου. Όπως είναι το σπίτι μου, έχει και άλλα σπίτια δίπλα και ακάλυπτα οικόπεδα. Εμείς εκεί δεν πάμε, δεν έχουμε καμία σχέση με τα ξένα οικόπεδα. Δεν κάναμε εμείς γλέντι σε διπλανό οικόπεδο. Εμείς μάθαμε την άλλη μέρα τι έχει γίνει που ήρθαν να με ρωτήσουν για το παιδάκι», υποστήριξε η σύζυγος του βασικού κατηγορούμενου για τον θανάσιμο τραυματισμό του μαθητή, είπε αρχικά.

Πρόεδρος: Ο δεύτερος κατηγορούμενος εκείνη την ημέρα έριχνε με καραμπίνα;

Μάρτυρας: Εμείς μάθαμε από τη γειτονιά ότι έπινε και έριξε με καραμπίνα. Εγώ δεν άκουσα.

Τα όσα υποστήριξε η μάρτυρας προκάλεσαν αντιδράσεις και αποδοκιμασίες από το ακροατήριο.

Άλλος μάρτυρας, ο οποίος αρχικά είχε δηλώσει κάτοικος Μενιδίου, όμως στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι εργάζεται στην περιοχή, υπέπεσε σε αντιφάσεις και τελικά υποστήριξε ότι τη μοιραία ημέρα δεν βρισκόταν εκεί.

«Είχα ένα εργαστήριο στην περιοχή. Εκείνη την ημέρα δεν πρέπει να είχα πάει στην περιοχή. Θυμάμαι ότι άκουσα μετά από κάποιες μέρες το περιστατικό. Επιβεβαιώνω όμως ότι και πριν το περιστατικό είχα καλέσει και την αστυνομία και είχα βρει σφαίρες στο δικό μου οικόπεδο», υποστήριξε ο μάρτυρας.

Το δικαστήριο διέταξε τη βίαιη προσαγωγή όσων μαρτύρων έχουν κληθεί να καταθέσουν, αλλά δεν έχουν δώσει το «παρών» στη δικαστική αίθουσα.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 5 Μαΐου.