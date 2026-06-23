Δίκη για τα Τέμπη: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για οπτικοακουστική κάλυψη και εμφάνιση των κατηγορουμένων - iefimerida.gr

Απορρίφθηκαν τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας για οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης των Τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων.

Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων

Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορουμένων και επιφυλάσσεται να επανέλθει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται πως και η εισαγγελέας είχε προτείνει στην τελευταία συνεδρίαση να απορριφθούν τα αιτήματα επισημαίνοντας σχετικά με την εμφάνιση των κατηγορουμένων πως αυτή δεν απαιτείται στο παρόν δικονομικό στάδιο. Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ