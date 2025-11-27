Δίκη για Λούνα Παρκ: Συγκλονίζει η μητέρα -«Τα μαγκάκια θα τα κάνω να μη σηκώσουν κεφάλι» φέρεται να είχε πει ο χειριστής - iefimerida.gr

Με την κατάθεση της μητέρας του άτυχου 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024, ξεκίνησε η δίκη για την τραγική αυτή υπόθεση.

Η δίκη διεξάγεται ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών και σύμφωνα με το voreia.gr, η αίθουσα κατακλύστηκε από συγγενείς και φίλους του παιδιού. Ο 19χρονος είχε ανέβει μαζί με τον αδελφό του στο παιχνίδι «Crazy Dance» για το οποίο τώρα κατηγορούνται το ζευγάρι των ιδιοκτητών του λούνα πάρκ, ο χειριστής και για απλή συνέργεια ένας μηχανολόγος- μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας τού μηχανήματος. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Η μητέρα, ανεβαίνοντας πρώτη στο βήμα, περιέγραψε με εμφανή συναισθηματική φόρτιση το τελευταίο βράδυ του μεγάλου της γιου. Είπε πως η ίδια και τα τρία παιδιά της έκαναν βόλτα στο Πευκοχώρι, όπου παραθέριζαν εκείνες τις ημέρες. «Τα παιχνίδι crazy dance κέντρισε το ενδιαφέρον των δύο μεγαλύτερων παιδιών μου. Εγώ τους είπα να πάμε στα συγκρουόμενα για να μπούμε όλοι μαζί, αλλά εκείνοι ήθελαν σε αυτό. Εγώ και ο μικρός τους περιμέναμε», ανέφερε στην αρχή της κατάθεσής της.

«Άκουγα 'κρα-κρα' να σπάει»

Τόνισε ότι της έκανε εντύπωση το γεγονός ότι πλήρωσε 10 ευρώ στον χειριστή, χωρίς να της δώσει κάποια μάρκα ή απόδειξη, αλλά κυρίως ότι δεν αντιλήφθηκε εκείνος να κάνει κάτι για την ασφάλεια των παιδιών όταν ανέβηκαν. «Είχε μερικά ακόμα παιδιά, αλλά δεν ήταν γεμάτο. Ξεκίνησε αρκετά σιγά, γελούσαν τα παιδιά και τον Γιάννη τον έβλεπα πιο καλά γιατί ήταν πιο ψηλός. Ξαφνικά, πήγαινε τόσο γρήγορα που δεν διέκρινα πια τα παιδιά. Δεν έχω δει ξανά τέτοια ταχύτητα», ανέφερε.

«Έκανα νόημα στον χειριστή να κόψει ταχύτητα και αυτός, ειρωνικά θα έλεγα, απάντησε "άστο". Με άκουγε και ο κόσμος και φώναζαν και άλλοι να μειώσει την ταχύτητα. Σε κάποια στιγμή πανικοβλήθηκα γιατί άκουγα "κρα κρα κρα" σαν να σπάει», είπε στην κατάθεσή της.

«Μετά απόλυτο σκοτάδι. Έπεσε το ρεύμα και εγώ προσπαθούσα να δω τα παιδιά. Είδα μόνο τον μεσαίο μου γιο όταν προσπαθούσε να βγει από το παιχνίδι. Πήγα προς τα εκεί και είδα τον Γιάννη κάτω», σημείωσε η μητέρα.

Άφαντοι οι υπεύθυνοι μετά το ατύχημα, λέει η μητέρα

Η μάρτυρας συμπλήρωσε πως διαπίστωσε ότι δεν ήταν κανένας στο σημείο μετά το σπάσιμο του παιχνιδιού. «Εξαφανίστηκαν όλοι, ακόμα και ο χειριστής. Όταν πήραν το παιδί μου με το ασθενοφόρο, μόνο ένας κύριος προσφέρθηκε να με βοηθήσει. Κανένας από τους κατηγορούμενους δεν επικοινώνησε μαζί μας».

Σε άλλο σημείο μετέφερε πως ο μεσαίος γιος της είχε πει ότι άκουσε τον χειριστή να λέει: «Τα μαγκάκια θα τα κάνω να μην σηκώσουν κεφάλι», εννοώντας την ταχύτητα που έδωσε στο παιχνίδι.

«Παράτησε τα πάντα και έφυγε, το μηχάνημα γυρνούσε ακόμα, με μικρότερη ταχύτητα ενώ κόπηκε το ρεύμα και αυτός ήταν άφαντος», είπε.

Η δίκη συνεχίζεται με τις καταθέσεις των υπόλοιπων μαρτύρων.