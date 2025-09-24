Πρέβεζα: Ξεκινά η δίκη για το καταφύγιο-«κολαστήριο» ζώων στον Δήμο Ζηρού -Στο εδώλιο πρώην αντιδήμαρχος - iefimerida.gr

Για αύριο, Πέμπτη, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η δίκη για τις τραγικές συνθήκες που επικρατούσαν σε κυνοκομείο του Δήμου Ζηρού στη Φιλιππιάδα Πρεβέζης ύστερα από μήνυση φιλοζωικών οργανώσεων.

Οι οργανώσεις της Κατρίνας Τσάνταλη (A little shelter) και της Έλενας Δέδε (Dog’s voice) είχαν αποκαλύψει τις φρικτές συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα αδέσποτα, ενώ οι εικόνες που είχαν το δει το φως της δημοσιότητας τον Νοέμβριο του 2021 είχαν προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα βρεθούν πρώην αντιδήμαρχος του δήμου και εκπρόσωπος φιλοζωικού σωματείου της περιοχής.

Ο πρώην αντιδήμαρχος θα βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης μιας και ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό της διαχείρισης των αδέσποτων και ανεπιτήρητων ζώων, ενώ η εκπρόσωπος του φιλοζωικού σωματείου διέθετε την ιδιότητα της προέδρου του Σωματείου, στο οποίο ο Δήμος Ζηρού είχε ατύπως παραχωρήσει δημοτική έκταση προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κατηγορούνται ως υπαίτιοι ότι στη Φιλιππιάδα (Μπουσούλιζα) με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, με πρόθεση δεν τήρησαν τους κανόνες ευζωίας ζώων συντροφιάς που διατηρούσαν, για τη διασφάλιση της υγείας και της ευζωίας των οποίων οι κατηγορούμενοι ήταν αμφότεροι εκ του νόμου υπεύθυνοι.

«Θα καταθέσουμε όλα τα στοιχεία για να καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι για τις φρικαλέες πράξεις»

Μιλώντας στο iefimerida, ο δικηγόρος των φιλοζωικών οργανώσεων που κατέθεσαν τη μήνυση, Αλέξανδρος Κασσανδρινός, ανέφερε:

«Θα καταθέσουμε όλα τα στοιχεία για να καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι για τις φρικαλέες πράξεις που αποτυπώθηκαν σε εικόνες και συγκλόνισαν το πανελλήνιο τον Νοέμβριο του 2021. Στόχος μας είναι η έκδοση της πρώτης πανελλαδικά καταδικαστικής απόφασης κατά Αντιδημάρχου, κατά υπαλλήλου του Δημοσίου δηλαδή και δη αιρετού για θέματα που αφορούν την κατά συρροή και χρόνια κακοποίηση αδέσποτων έγκλειστων ζώων - προς παραδειγματισμό και άλλων ανάλογων περιπτώσεων. Να σπάσει το απόστημα στα κολαστήρια αυτά των ζώων που υπάρχουν όχι μόνο εκεί, αλλά και σχεδόν παντού στην Ελλάδα».

Οι απίστευτες εικόνες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου από το ''καταφύγιο'' ζώων στη Φιλιππιάδα Πρεβέζης, με αδέσποτα ζώα να είναι αποστεωμένα, υποσιτισμένα και πολλά από αυτά άρρωστα.

Ο χώρος που είχε παραχωρηθεί από το δήμο ήταν έκταση 4 στρεμμάτων, αλλά σύμφωνα με τις καταγγελίες οι υπεύθυνοι αδιαφορούσαν και δεν μερίμνησαν για την πλήρη και ορθή σίτιση των αδέσποτων, ούτε για την κτηνιατρική παρακολούθηση της υγείας τους και την περίθαλψή τους, με αποτέλεσμα τα ζώα αυτά να εμφανίζουν την εικόνα υποσιτισμού και να βρίσκονται σε κακή κατάσταση σώματος με δερματικές αλλοιώσεις από λοιμώδεις ασθένειες και παρασιτικά αίτια. Ενώ δεν μερίμνησαν ούτε για τη στείρωσή τους.

Επιπλέον, οι υπεύθυνοι που κατηγορούνται δεν μερίμνησαν για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος και συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας, με συνέπεια αυτά να ζουν σε τραγικές συνθήκες και χωρίς προφύλαξη από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Το δικαστήριο αυτό ήταν να γίνει τον Φεβρουάριο του 2023, και αναμένεται αύριο μετά από τέσσερις αναβολές».