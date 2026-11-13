Δίκη για τα βίντεο των Τεμπών: Το δικαστήριο διέταξε πραγματογνωμοσύνη στο κατασχεμένο υλικό -Εξαίρεση της έδρας ζητεί η Καρυστιανού

Την εξαίρεση της προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, που εκδικάζει την υπόθεση της διαχείρισης του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, ζητεί η Μαρία Καρυστιανού

Ειδικότερα, προχώρησε στην συγκεκριμένη κίνηση, έπειτα από την απόφαση της προέδρου να διατάξει την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για το υλικό των δικαστικών πραγματογνωμόνων που είχε κατασχεθεί στο πλαίσιο της δίκης, που αναβλήθηκε για την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

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Το ζήτημα του κατασχεθέντος υλικού προέκυψε στην σημερινή συνεδρίαση μετά το αίτημα του συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας Δημήτρη Σκαρίπα να δοθούν στους συνηγόρους αντίγραφα όλου του υλικού που είχε κατασχεθεί και ειδικά του υλικού που βρίσκεται στους υπολογιστές των πραγματογνωμόνων στις υπηρεσίες που εργάζονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Να σημειωθεί πως η πρόεδρος της αναβληθείσας δίκης πριν την δήλωση αποχής της είχε κάνει εν μέρει δεκτό το αίτημα για χορήγηση αντιγράφων και συγκεκριμένα για το ψηφιακό υλικό που είχε αρχικά κατασχεθεί ενώ είχε επιφυλαχθεί για το υλικό από τους υπολογιστές των υπηρεσιών.

Σήμερα ο εισαγγελέας στην πρόταση του επί του αιτήματος ανέφερε πως ο μόνος ορθός δικονομικός τρόπος παράδοσης του συγκεκριμένου υλικού είναι μετά την σύνταξη πραγματογνωμοσύνης από την ΔΕΕ προκειμένου να διασαφηνιστεί αρχικά ποια αρχεία σχετίζονται με την υπόθεση για να ληφθούν αντίγραφα. Πρόταση με την οποία συντάχθηκε και η πρόεδρος προκαλώντας ωστόσο την έντονη αντίδραση της κας Καρυστιανού, η οποία έκανε λόγο για «συγκάλυψη» .

Μετά τις αντιδράσεις η πρόεδρος επεσήμανε πως η απόφαση θα συμπληρωνόταν με τις προϋποθέσεις που θα έθεταν και οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας διορίζοντας δικούς τους τεχνικούς συμβούλους. Ωστόσο διευκρίνισε πως μετά την αίτηση εξαίρεσης η απόφαση δεν μπορεί πλέον να εκτελεστεί.

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Δεκτές οι δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας συγγενών θυμάτων για την υπεξαγωγής εγγράφων

Νωρίτερα, το δικαστήριο έκανε δεκτές τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας των συγγενών θυμάτων μόνο για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφων και για όσους είχαν ήδη νομιμοποιηθεί στο πλαίσιο της αναβληθείσας δίκης. Απέρριψε τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν σήμερα για πρώτη φορά, όλες τις δηλώσεις για το αδίκημα της απείθειας και την δήλωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου για όλα τα αδικήματα.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη σύμφωνα με το κλητήριο θέσπισμα αφορά αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας και συγκεκριμένα την μη προσκόμιση των βίντεο φόρτωσης της εμπορικής από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης όπως και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο των καταγραφικών τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ανάκτηση του υλικού όταν αυτό ζητήθηκε και παραδόθηκε τελικά στον εφέτη ανακριτή το καλοκαίρι του 2023.

Κατηγορούμενοι είναι ο πρόεδρος του ΟΣΕ το βράδυ του δυστυχήματος, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ που τον διαδέχτηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2025 και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017.

Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι η υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και η ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, 2023-2025) και η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, 2020-2023).

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ΑΠΕ-ΜΠΕ