«Δεν έχετε ίχνος ντροπής;» -Στα δικαστήρια η Μανησιώτη, σύντροφος του Φιρινίδη, και άλλοι τρεις για τα λεφτά που έτρωγαν από τη ΜΚΟ - iefimerida.gr

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έφτασαν το πρωί της Τρίτης η σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, Βασιλική Μανησιώτη, και ακόμη τρεις κατηγορούμενοι για να απολογηθούν σχετικά με την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

«Δεν ντρέπεστε με αυτά που κάνετε;» και «Δεν έχετε ίχνος ντροπής;», φώναζε κόσμος κατά την άφιξή τους, θέλοντας να εκφράσει την οργή του για τις αποκαλύψεις σχετικά με την απάτη εκατομμυρίων, με πρόσχημα βοήθεια σε άρρωστα παιδιά.

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Μαζί με την 35χρονη σύντροφο του ιδρυτή της ΜΚΟ, ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται ο 32χρονος αδελφός της και δύο παράγοντες διαιτησίας. Οι τελευταίοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για το σκέλος της δικογραφίας που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.

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Τις επόμενες μέρες θα απολογηθούν ο Φιρινίδης και ακόμη ένας κατηγορούμενος

Σήμερα ανοίγει ο κύκλος των καταθέσεων για την υπόθεση, ο οποίος θα συνεχιστεί την Τετάρτη και την Πέμπτη με τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη, πρόεδρο της ΜΚΟ, και ακόμη ένα άτομο.



Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί από το Σάββατο κακουργηματική δίωξη για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης από κοινού και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, της υπεξαίρεσης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από δράστες που ενεργούν κατ' επάγγελμα, από κοινού και κατά μόνας, της δωροδοκίας και δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και της συμμορίας.

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*Φωτογραφίες: Intime, Γιάννης Μωυσιάδης